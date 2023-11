Ghana: West Ham - James Ward-Prowse, élogieux envers Kudus - »Il change la donne et peut faire la différence pour nous »

James Ward-Prowse, ne tarit pas d'éloges à l'endroit milieu de terrain ghanéen Mohammed Kudus.

Le milieu de terrain de West Ham United, a été impressionné par la rapidité d'adaptation de l'ancien joueur de l'Ajax et pense qu'il apportera un plus aux Hammers.

Kudus a inscrit cinq buts toutes compétitions confondues depuis qu'il a rejoint le club londonien lors du mercato estival.

« Ce qui m'étonne, c'est aussi sa force. Je pense que les gens ne la voient pas. Le nombre de fois où il prend le ballon avec quelqu'un derrière lui, il le repousse et s'enfuit. Parfois, on ne peut pas l'approcher. Il s'est bien échauffé et je pense que vous voyez maintenant le vrai Kudus. Il a réalisé quelques bonnes performances », a-t-il déclaré à Irons Podcast.

Ward-Prowse ajoute que le joueur de 23 ans jouera un rôle clé dans la réussite du club cette saison.

« On peut voir l'évolution qu'il a eue depuis qu'il est ici. Évidemment, la nouvelle équipe, le nouvel endroit où il se trouve, peut-être sa confiance et le fait qu'il était un peu timide. Mais aujourd'hui, on peut voir qu'il s'en sort et je pense que ses performances l'ont montré. Il peut changer la donne et je pense qu'il peut faire la différence pour nous. C'est un joueur très important pour nous », a déclaré Ward-Prowse.