Togo: Nouveau contrat, ambitions, les confidences de Paulo Duarte

Paulo Duarte se sent bien au Togo. Quelques jours après la prolongation de son contrat, le sélectionneur des Éperviers n'a pas caché ses nouvelles ambitions.

La priorité, ramener le pays à la Coupe d'Afrique des Nations.

Arrivé en 2021, Paulo Duarte a vu son contrat renouvelé vendredi dernier.

La nouvelle mission va jusqu'à la CAN 2025. Absent de cette compétition depuis sa dernière participation en 2017 au Gabon, le Togo veut retrouver ce rendez-vous continental.

« Content d'être à Lomé au Togo avec cette équipe qui me donne toujours le plaisir d'être son coach principal. Un contrat encore de 16 mois jusqu'à la phase finale de la CAN. Si l'objectif n'est pas accompli je serai le premier à dire merci » a confié Paulo Duarte après la première séance d'entraînement des Éperviers en Tunisie.

Depuis son arrivée, Paulo Duarte s'est lancé dans un vaste chantier de reconstruction de la sélection nationale surtout après le départ de plusieurs cadres à la retraite.

Même s'ils ont manqué les qualifications du mondial 2022 et de la CAN 2023, les Éperviers semblent proposer un meilleur jeu désormais. Ce qui donne de l'espoir au Portugais.

« Quand nous sommes là, c'est pour gagner. C'est pour travailler. Le Togo mérite toujours d'être un des meilleurs, un meilleur avenir et je suis là pour travailler l'avenir et améliorer tout ce qu'on a déjà de bon et ça c'est l'objectif pour lequel je suis resté » a-t-il ajouté.

Pour son début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, le Togo affronte le Soudan ce 16 novembre. La rencontre qui a lieu en Libye a une saveur particulière pour le technicien portugais.

« Un grand challenge pour une nouvelle génération, un challenge de tout faire pour chercher et prendre la quatrième victoire consécutive, chercher un objectif énorme c'est la coupe du monde qui cette année ou cette fois la FIFA nous donne l'opportunité à l'Afrique d'avoir 9 équipes. Il faut gagner le maximum de match que ce soit contre un adversaire difficile, que ce soit contre un adversaire facile parceque parfois dans le football le facile c'est le difficile et le difficile c'est le facile. Donc il n'y a pas d'adversaires faciles mais c'est un challenge que chaque équipe nationale et dans ce cas le Togo que je représente pour arriver encore à une coupe du monde c'est une possibilité qu'on doit prendre. »

A noter que le Togo est logé dans la même pour que le Sénégal, grand favori qu'il affrontera à domicile le 21 novembre.

La RDC, la Mauritanie et le Soudan du Sud sont les autres membres de cette poule.