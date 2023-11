Cote d'Ivoire: Des demi-finales explosives à Korhogo et San Pedro

Les affiches du dernier carré de la Ligue des champions féminine 2023 de la Caf, offrent deux oppositions explosives entre les Mamelodi Sundowns et l'AS Far Rabat au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, et entre Ampem Darkoa et le Sporting Club Casablanca au stade Laurent Pokou de San Pedro, mercredi 15 novembre.

Mamelodi Sundowns-AS Far, l'heure des retrouvailles

Remake de la finale 2022 entre les Sud-africaines des Mamelodi Sundowns et les Marocaines de l'AS Far Rabat,en demi-finale de la Ligue des champions féminine cette année, en terre ivoirienne. Pour sa première consécration, l'AS Far avait explosé 4-0 les Mamelodi Sundowns, pourtant vainqueurs de la première édition en 2021.

Le représentant sud-africain réalise un parcours sans faute en terre. En trois matches de poule (A), il a aligné trois succès respectivement devant JKT Queens, puis le Sporting club Casablanca et un énorme succès 3-0 devant l'Atlético FC d'Abidjan lors de la dernière journée de groupe. C'est la seule équipe qui n'a jamais concédé de défaite en phase de groupe de cette compétition depuis 2021. Face à l'AS Far, les Mamelodi Sundowns veulent prendre leur revanche et viser le trophée.

Mais en face, les Marocaines de Rabat semblent retrouver leur football, depuis leur défaite inaugurale face à l'Ampem Darkoa. Surprise d'entrée 2-1 par les Ghanéennes, l'AS Far a aligné deux victoires d'affilée contre Huracanes FC 1-0 et l'AS Mandé 2-0 pour s'inviter en demie. Au stade de Korhogo qu'il découvrira avec ses joueuses, Mohamed Amine Alioua, l'entraîneur de l'AS Far, compte une fois de plus miser sur le mental de son groupe.

Tout comme les Mamelodi Sundowns, l'AS Far Rabat rêve d'une finale à remporter pour être le numéro au panthéon des équipes vainqueurs de la Ligue des champions pour la seconde fois de son histoire en trois éditions. Le choc entre l'équipe de l'Afrique du Sud et celle de l'Afrique du Nord promet.

Ampem Darkoa-Sporting club Casablanca, le duel des novices !

Les deux formations disputeront pour la première fois de leur histoire les demi-finales de la Ligue des champions féminine. Les Ghanéennes de l'Ampem Darkoa ont créé la sensation dans le groupe B en battant le champion en titre, l'AS Far 2-1 après avoir été mené. Comfort Yeboah et ses camarades ont par la suite coulé pour la seconde sortie face à l'AS Mandé 3-0 avant de se qualifier en dominant Huracanes FC 1-0 lors du dernier match de groupe. Apem Darkoa est sur les traces de Hasaacas Ladies du Ghana, et veut surtout jouer un coup devant les Marocaines du Sporting club Casablanca. "Nous sommes là pour remporter le trophée', n'a cessé de rappeler Nana Joe Adarkwa, l'entraîneur de l'Ampem Darkoa qui représente la zone Ufoa-B dans ce tournoi.

Fondé en 2019, le Sporting club Casablanca est déjà dans l'histoire. Pour sa première participation à la Ligue des champions, il atteint les demi-finales. Avec un groupe homogène porté par sa légion étrangère que sont NGuesan Nadège Koffi, Sylviane Kokora Adjoua et bien d'autres, le SC Casablanca a su se frayer son chemin dans le groupe A. Les filles de l'entraîneur Medhi El Quichori ont d'abord débuté par un nul 1-1 devant l'équipe ivoirienne de l'Atlético FC, puis une défaite 1-0 devant l'ogre sud-africain (Mamelodi Sundowns), avant d'exploser les Tanzaniennes de JKT Queens 4-1. Imane Abdehad et ses coéquipières joueront crânement leurs chances en vue d'une qualification en finale de cette compétition.

Deux équipes marocaines en demi-finale de l'édition 2023, contre une équipe d'Afrique du Sud et d'Afrique de l'Ouest, le compte à rebours commence mercredi 15 novembre à 17H GMT à Korhogo, puis 20H GMT à San Pedro.