Sénégal: Phase 2 du Ter - Doudou Ka signe deux conventions de financement avec la Badea et la Bid

Le ministre de Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal (Mepc), Doudou Ka a procédé les 10 et 11 novembre 2023 à deux importantes signatures de convention de financement respectivement entre l'Etat du Sénégal, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique (Badea) et la Banque islamique de développement (Bid).

«La signature de ces deux conventions s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du Ter (Train Express Régional) qui va assurer la connexion entre le coeur de la capitale sénégalaise et l'Aéroport International Blaise Diagne de Dakar. Cette future liaison ferroviaire Dakar-Aibd mettra le centre-ville à trois quarts d'heure de l'aéroport », lit-on dans un communiqué du ministère de l'Economie.

La même source informe que la Badea va accorder à l'Etat du Sénégal un prêt d'un montant de cinquante millions (50 000 000) de dollars US, soit environ trente (30) milliards de Francs CFA, tandis que l'enveloppe de la Bid se chiffre à hauteur de quarante millions deux cent cinquante mille (40 250 000) euros. Ce financement sera affecté à six composantes dont la plus importante est la construction, sur 19 km, de la ligne ferroviaire entre Diamniadio et l'aéroport international (Aibd), incluant plusieurs ouvrages d'art dont cinq (5) Ponts rails (Pra), quatre (4) Ponts routiers (Pro), quatre (4) Pra hydrauliques et une passerelle piétonne à Sébikotane-Est.

Quant à l'appui financier de la Bid, il va intégrer le portefeuille déjà riche de 39 projets importants, en particulier, dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'assainissement, de l'entreprenariat féminin, de l'éducation et de la santé. Ces deux conventions de financement vont permettre le prolongement du Ter jusqu'à l'aéroport Blaise Diagne au grand bonheur des voyageurs. La connexion ferroviaire Dakar-Aibd qui va contribuer de manière significative au désengorgement de l'axe Dakar-Diamniadio, s'inscrit non seulement dans le cadre du Plan Sénégal émergent (Pse) mais procède surtout d'un lifting à grande échelle du système aéroportuaire sénégalais pour répondre à la volonté du Président de la République , Macky Sall, de faire du Sénégal un Hub aérien à l'horizon 2035.

Doudou Ka, a saisi cette occasion pour rappeler les relations déjà très anciennes entre ces grandes institutions financières et l'Etat du Sénégal. Il a également tenu à magnifier l'exemplarité du soutien qu'elles ne cessent d'apporter à notre pays dans le cadre de sa marche vers l'émergence. Pour le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Ryad incarne de la plus belle et de la plus concrète des manières, cet agenda commun avec notre pays qui est celui d'un Sénégal émergent dans une Afrique souveraine.