Sénégal: BRVM - Baisse de toutes les activités du marché ce 13 septembre 2023.

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 13 novembre 2023, toutes les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une baisse.

La valeur des transactions est ainsi passé de 1 528 milliard de FCFA le vendredi 10 novembre 2023 à 684,655 millions de FCFA ce 13 novembre 2023.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 7 792,784 milliard de FCFA contre 7818,300 milliards de FCFA la veille, soit une contraction de 25,516 milliards.

Celle du marché obligataire s'est aussi rabaissée de 27,313 milliards, passant de 10 370,438 milliards de FCFA le 10 novembre 2023 à 10 343,125 milliards de FCFA ce lundi 13 novembre 2023.

On niveau des indices, on note un repli général. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a régressé de 0,33% à 209,47 points contre 210,16 points la veille.

De même, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a enregistré une baisse de 0,32% à 105,70 points contre 106,04 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré un repli de 0,55% à 101,16 points contre 101,72 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 750 FCFA), SOGC Côte d'Ivoire (plus 6,74% à 2 770 FCFA), Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (plus 6,43% à 1 655 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 5,04% à 625 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 3,73% à 835 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,32% à 2 280 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,75% à 6 795 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 3,64% à 1 060 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 3,14% à 1 080 FCFA) et BICICI Côte d'Ivoire (moins 2,76% à 6 705 FCFA).