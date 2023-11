Angola: Les programmes de l'Exécutif incluent le potentiel humain du pays

Luanda — L'Exécutif angolais présente des programmes qui incluent l'implication de tout le potentiel humain du pays pour la relance et la diversification de l'économie, l'encouragement des investissements privés nationaux et internationaux étrangers pour générer des emplois et rendre l'État social durable, a réitéré, à Moscou, le L'ambassadeur angolais en Russie, Augusto Silva Cunha.

Le diplomate qui intervenait ce week-end lors des célébrations du 48ème anniversaire de l'indépendance nationale, commémoré samedi, a souligné que la République d'Angola entretient des relations diplomatiques cordiales avec tous les États, basées sur les principes fondamentaux du droit international.

Selon un communiqué de presse, il a précisé que le pays a fait entendre sa voix dans divers espaces régionaux, continentaux et mondiaux, défendant un monde de paix, des relations mutuellement avantageuses entre les États et un ordre mondial plus équilibré.

Augusto Silva Cunha a fait savoir que l'intérêt de la mission diplomatique à Moscou, dans le cadre de la diplomatie économique, est l'objectif continu d'attirer les investissements étrangers directs, de stimuler les exportations nationales et d'encourager le tourisme.

Il a expliqué que le partenariat russo-angolais a des racines historiques profondes et a récemment célébré 47 ans depuis la date de signature du premier accord d'amitié et de coopération entre les deux pays.

%

Royaume du Maroc

L'ambassadeur d'Angola au Royaume du Maroc, Baltazar Cristóvão, a souligné, également à l'occasion du 11 novembre, que le pays a investi dans la citoyenneté participative, dans laquelle tous les citoyens sont appelés à son édification, à travers des programmes de formation professionnelle, le soutien à la production, la diversification des exportations et substitution des importations.

Cette bataille est ardue, mais elle sera surmontée à mesure que le pays se positionnera sur la voie du développement économique et social, réalisant ainsi les désirs de tous ceux qui ont donné leur vie pour la cause de la liberté et qui honorent leur mémoire à l'occasion des célébrations du 11 novembre, fête nationale de l'indépendance", a-t-il déclaré.

Il a souligné que l'Angola est un pays de paix et de réconciliation, en plein développement, ouvert au modernisme et engagé dans la diversification de son économie et doté d'un système démocratique de fonctionnement de ses institutions.

Baltazar Cristóvão a annoncé des investissements dans une stratégie nationale de développement durable et inclusif, engagée à construire un réseau national d'infrastructures modernes qui accélèrent l'intégration régionale, ainsi qu'à créer un environnement commercial favorable et à promouvoir un écosystème résilient et robuste.

Turquie

A Ankara, la capitale turque, l'ambassadeur d'Angola en Turquie, José Patrício, a exhorté les jeunes étudiants angolais, présents à la cérémonie marquant cet anniversaire, à se cultiver, à profiter des opportunités et à contribuer au développement de l'Angola.

Lors de l'événement, organisé par l'Association des étudiants angolais en Turquie (AEAT), les moments forts ont été marqués par la partie culturelle, les hommages, ainsi que la projection de la vidéo institutionnelle qui présente les progrès de l'Angola dans divers domaines.