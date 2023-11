Congo-Brazzaville: Vie des partis - Les Souverainistes installent leur bureau fédéral à Djambala

Le bureau départemental du parti Les Souverainistes a été élu et présenté au public le 12 novembre, à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, par le président national de cette formation politique d'opposition, Uphrem Dave Mafoula, lors d'une rencontre citoyenne qui s'inscrivait dans le cadre de son initiative "Mbongui tour".

Le bureau fédéral des Plateaux du parti « Les Souverainistes » (LS) est composé de dix membres et est présidé par Honoré Lingoua, un ancien de ce parti créé en 2016. L'heureux élu a pour vice-président Luc Ntsourou. Quoique nouveau, le bureau fédéral du parti a la mission de l'organiser et de l'animer sur l'ensemble du département des Plateaux, conformément aux ambitions et instructions de sa direction politique.

Après l'avoir installé, le président fondateur lui a rappelé l'objectif du parti mais aussi les missions qui lui sont assignées. «Notre parti est une formation responsable qui défend les intérêts de la population ainsi que ses libertés fondamentales et milite contre les injustices sociales sur l'ensemble du territoire national. Et en vertu de la responsabilité qui vous incombe désormais, vous devez respecter la population pour qui vous êtes élus afin de faire de notre parti la plus grande formation politique dans le département des Plateaux », a instuit Dave Mafoula.

Dans les échanges qu'il a eus avec la population de Djambala dans le cadre de "Mbongui tour", le président des Souverainistes a recueilli son opinion sur la marche du pays et recensé les problèmes qu'elle vit au quotidien. Parmi les difficultés, la population a évoqué en premier le déficit en personnel soignant à l'hôpital de base de la localité et dans les deux centres de santé intégrés. Ce déficit impacte la qualité de soins de ces structures sanitaires. «Ici à Djambala, nous disposons d'un hôpital de base et de deux centres de santé intégrés.

Toutes ces structures sont tenues par des agents communautaires qui exercent bénévolement », a confié un agent de l'hôpital de base. Cette population a évoqué aussi le problème du chômage des jeunes, du manque d'enseignants dans les écoles. Répondant à ses préoccupations, Dave Mafoula a exhorté les habitants à ne pas perdre espoir et à demeurer déterminés vers les objectifs à atteindre. «Tous ici, vous êtes acteurs du changement. Soyez donc déterminés et engagés dans notre combat commun afin que nous imposons ensemble le changement dans le respect des lois et règlements de la République », a-t-il conclu.