Congo-Kinshasa: Riposte à la poliomyélite - L'approche carton rouge, les jeunes U-report, des initiatives encourageantes

Depuis 2021, la province de la Tshopo est touchée par la poliomyélite dans cinq zones de santé. Face à cette épidémie, la province avec l'appui de ses partenaires, notamment l'Unicef, a mis en place une batterie de stratégies innovantes pour barrer la route à la propagation de cette maladie invalidante de l'enfance.

A en croire le médecin chef d'antenne du PEV/Kisangani, le Dr Bom's Bonyoma, il n'existe pas de traitement curatif contre la poliomyélite. «Il existe néanmoins un traitement préventif, c'est la vaccination », a-t-il déclaré au cours d'un entretien avec une équipe de journalistes venus de Kinshasa pour documenter les efforts de la lutte contre la poliomyélite à Kisangani, dans la province de la Tshopo. Afin d'atteindre tous les enfants lors de la vaccination de routine et des campagnes de vaccination, plusieurs innovations sont mises à contribution, parmi lesquelles l'approche carton rouge et la présence des jeunes U-report.

Selon le Dr Bom's Bonyoma, l'approche carton rouge veut tout simplement montrer la gravité de la maladie pour lancer un appel à tout le monde de soutenir tous les efforts visant à stopper sa propagation dans la province de la Tshopo. « Grâce à l'approche carton rouge et les jeunes U-report, des stratégies mises en oeuvre en partenariat avec l'Unicef, nous continuons de sensibiliser la communauté pour montrer le danger de cette maladie. Notre vision est qu'à l'horizon 2030, que nous puissions éradiquer cette maladie. En montrant le carton rouge, on montre le danger que représente la poliomyélite dans la communauté. Ce sont des innovations que nous mettons en place pour faciliter les messages en faveur de l'éradication de la polio dans notre province », a expliqué le chef d'antenne PEV/Kisangani.

%

En sus de l'approche carton rouge, les jeunes U-report sont plus actifs dans la sensibilisation porte à porte des ménages. Leur apport reste fort apprécié par la communauté. Lors des campagnes de vaccination, ces jeunes sont déployés sur le terrain pour notamment démontrer l'importance de la vaccination, briser de fausses croyances contre la vaccination, référer si possible les enfants dans les centres de vaccination ... « Sur le terrain, nous faisons du porte à porte pour sensibiliser les parents, les tuteurs, les personnes âgées de 15 ans révolus à faire vacciner les enfants. Nous partons dans les églises, marchés et parfois dans les gares routières. Nous invitons les parents à changer les mentalités ou encore à les amener à ne plus croire à tout ce qu'ils avaient appris faussement sur la maladie », a souligné Diogène Wandjo, vice-coordonnateur provincial de la communauté U-report à Kisangani.

Dénonçant plusieurs croyances erronées qui tentent à amener les parents à refuser la vaccination, Diogène a reconnu que la communauté est plus réceptive à leurs messages, ce qui leur permet de continuer à oeuvrer en faveur de la vaccination contre la poliomyélite. « Ce qui nous a beaucoup plus marqué est que la communauté est beaucoup plus réceptive face à nos messages et nous avons constaté que la majorité de personnes que nous sensibilisons est positive pour faire vacciner leurs enfants. Nos messages sont vraiment reçus et bien intégrés par la communauté. Ce qui est encourageant », a-t-il souligné.

Accroissement du nombre des jeunes U-report

Pour Diogène, le nombre des jeunes U- report s'accroît du jour au jour. Ils sont estimés, a-t-il indiqué, à mille jeunes pour la seule ville de Kisangani. Les plus actifs sont à quatre cents jeunes. Avant de se déployer sur le terrain, ces jeunes s'organisent par commune en se répartissant en six groupes. « Nous nous organisons par commune. La ville de Kisangani comprend six communes. Chaque commune a une communauté U-report. Chaque commune s'organise après le briefing pour faire le terrain. Ils peuvent se décider de faire du porte à porte, partir dans les marchés, les entreprises, bref là où on peut trouver les parents ou les tuteurs », a fait savoir Diogène. Il a indiqué que beaucoup de jeunes manifestent le désir de se joindre à la communauté U-report pour apporter un changement positif au sein de la population. « Ce que nous avons apporté de nouveau dans la lutte, c'est notre force de la jeunesse, parce qu'à l'époque, on ne s'attendait pas à ce que les jeunes puissent se mettre au service de leur communauté de manière bénévole. Plusieurs personnes sont intéressées aujourd'hui à notre travail, raison pour laquelle plusieurs jeunes veulent se joindre à nous, car notre philosophie est celle d'apporter un changement positif dans toute la communauté dans tous les secteurs qui peuvent concerner la santé, éducation, la nutrition... » , a-t-il conclu.

Toutes ces innovations, à l'instar de la vaccination dans les écoles, dans les camps militaires, visent un seul objectif, celui d'atteindre plus d'enfants afin de réduire le nombre de zéro dose pour permettre à la République démocratique du Congo en général et à la province de la Tshopo en particulier d'être libérée définitivement de la polio.