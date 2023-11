Congo-Kinshasa: Élections de décembre 2023 - La Céni a échangé avec les candidats à la présidentielle

Alors que les jours s'égrènent et que l'on se rapproche des échéances électorales, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) est en train de mettre les bouchées doubles pour assurer la tenue des scrutins apaisés et crédibles.

Le 13 novembre, elle a organisé à Kinshasa une rencontre avec tous les vingt-six candidats à la présidentielle, question d'évaluer ensemble le processus électoral et recadrer les éventuelles failles.

La rencontre avec tous les vingt-six candidats à la Présidence de la République a eu pour but d'évaluer ensemble le processus électoral et recadrer les éventuelles failles. Il s'est agi d'un "cadre de concertation sur les élections voulues transparentes inclusives et apaisées ». À quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale, cette réunion a été d'une importance capitale pour détendre l'atmosphère politique et garantir un climat de bonne entente ainsi que de fairplay entre prétendants à la magistrature suprême.

La Céni est, pour ainsi dire, restée fidèle à son engagement d'ouverture et de contact permanent avec les parties prenantes. Candidat à sa propre succession, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette rencontre. L'ambiance a été bon enfant. Accompagné de son mandataire, Me Jacquemain Shabani, il a, dans son intervention, dénoncé le marchandage du duplicata de la carte d'électeur par des agents de la Céni.

Il a demandé au président de cette institution de mettre tout en oeuvre pour non seulement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi de débusquer ses responsables et les sanctionner sévèrement. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, par ailleurs, insisté sur le décalage d'heure entre la partie est et celle de l'ouest. Il a souhaité que les votes commencent au même moment pour se clôturer à la même heure sur toute l'étendue du territoire national.

Auparavant, le président de la Céni, Denis Kadima, a remercié tous les candidats ayant répondu à l'invitation et a également fait l'économie des actions menées par son institution dans le cadre du processus électoral. La réunion s'est clôturée par des échanges entre les membres de la plénière de la Céni et les candidats à la Présidence de la République.