Afrique de l'Est: Le désir de l'Éthiopie est de vivre en harmonie avec tous les autres pays - Premier ministre Abiy Ahmed.

Addis Ababa, le — : -Le Premier ministre Abiy Ahmed, a dévoilé que ce que l'Éthiopie souhaite, c'est vivre en harmonie avec tous les autres pays.

La 6ème session de la chambre des représentants du Peuple a tenu aujourd'hui sa 4ème réunion ordinaire de la 3ème année du mandat.

Le Premier ministre a noté que le principal critère de la politique étrangère de l'Éthiopie est que les besoins intérieurs soient satisfaits grâce à la coopération avec d'autres et que la plupart des points de départ de la politique en découlent.

Il a indiqué que la politique était basée sur l'intérêt national et la souveraineté ainsi que sur le patrimoine géographique, historique et économique, et que nous avions donné la priorité aux pays voisins, en tenant compte de la future connectivité régionale.

En outre, il a exprimé que le grand barrage de la Renaissance jouerait un rôle important dans la réalisation de la connectivité régionale.

Il a mentionné que l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS n'est pas un moyen de soutenir un côté et de s'opposer à l'autre affirmant que cela fait partie de la diplomatie multilatérale pour faire entendre sa voix et protéger ses intérêts en rejoignant les institutions internationales, continentales et régionales.