Ile Maurice: Coraux et herbes de mer - Des trésors menacés...

Au cours des semaines écoulées, des enfants et des adolescents ont eu l'occasion de découvrir ou de redécouvrir la splendeur des plages et lagons de Maurice à travers le projet Patrimoine récifal de l'océan Indien (PAREO). Grâce à des présentations en classe, l'utilisation de mallettes pédagogiques et des sorties sur le littoral, ils ont pris conscience de l'impérieuse nécessité de préserver notre écosystème marin. Pour leur plus récente expédition, l'équipe de l'express a suivi les jeunes du centre d'apprentissage Paille-en-Queue de Grand-Gaube...

Le camaïeu de bleus et de verts turquoise du lagon de Mont-Choisy a été choisi comme point de départ par les responsables de PAREO pour ces jeunes, qu'on pourrait presque qualifier «d'enfants de la mer», car ils sont familiers de ce lieu depuis leur plus tendre enfance, vivant pour la plupart à quelques pas du littoral. Malgré cette proximité, ils ont redécouvert ce milieu marin avec un regard renouvelé

Vêtus de T-shirts blancs et de casquettes ornées du logo de l'institut, ils attendent avec impatience l'heure de l'embarquement. En effet, cette dernière sortie marquante sera une exploration des coraux et herbiers du lagon nord, rendue possible grâce à un bateau à fond de verre.

Les explications des responsables de Reef Conservation ne se font pas attendre, mettant tous l'accent sur une seule chose : la préservation de nos fonds marins, constamment menacés par la présence humaine. «Regardez ces coraux. Ils sont morts. Il faudra de nombreuses années avant de voir de nouveaux coraux émerger», souligne Eugène, l'un des animateurs. Toutefois, il est indéniable qu'à certains endroits, les poissons tentent de survivre, sortant de leurs cachettes à l'approche du bateau. «Les humains ont pris la mauvaise habitude de les nourrir avec du pain, mais ce n'est pas leur nourriture naturelle.»

Eugène, l'un des responsables de Reef Conservation,explique aux enfants comment protéger les fonds marins.

La suite de cette aventure marine conduit les enfants à explorer les herbiers marins. Ces derniers servent de sanctuaire aux poissons, en les abritant. Ils ont également une autre fonction cruciale : filtrer l'eau polluée. Ainsi, les poissons et les coraux pourront mieux prospérer. Malheureusement, une fois de plus, l'homme, à travers la pollution, vient détruire cet équilibre fragile

Une fois de retour sur la terre ferme, les jeunes poursuivent leur formation à travers des jeux pédagogiques. Sumayyah Purahoo soutient : «Les enfants captent mieux le message avec ces jeux.» Elle travaille depuis quelque temps déjà avec Reef Conservation. «Nous intervenons dans différentes écoles pour sensibiliser à l'importance de protéger notre lagon et l'ensemble de l'écosystème qui l'habite. Ce qui est intéressant, c'est que la manière de communiquer avec les jeunes varie d'une école à l'autre. Il faut adapter le langage pour toucher chaque enfant, et nous sommes ravis de constater qu'à la fin, tous comprennent les points les plus importants.» Elle se réjouit d'avoir pu partager son savoir-faire avec ces jeunes du centre d'apprentissage Pailleen-Queue de Grand-Gaube, d'autant plus qu'ils sont déjà des enfants de la mer.

Lorina Ferry, l'une des jeunes, confie qu'elle a beaucoup appris grâce à ces leçons. En tant que fille de la mer, elle s'efforce de mettre en pratique ces enseignements. «Nous avons appris comment protéger notre lagon et aussi notre récif. Les coraux sont fragiles et ils protègent avant tout les poissons, sans oublier l'importance des algues, des gomon.» Elle admet qu'auparavant, elle ne connaissait pas bien le fonctionnement près de la barrière de corail. «Maintenant que nous comprenons l'importance de notre écosystème, nous devons nous engager pour le protéger. Nous mettons en pratique tout ce que nous avons appris.»

Elle partage également ses nouvelles connaissances avec les membres de sa famille. Par ailleurs, la restitution du projet PAREO se déroulera aujourd'hui au Plaza en présence de plusieurs officiels. Après sept mois de travail, les enfants auront l'occasion de démontrer ce qu'ils ont appris au cours de cette période. Le public pourra également visionner ce projet le 15 novembre à l'Institut français de Maurice de 12 h 30 à 16 h 30.