Sénégal: Les collectivités territoriales invitées à s'assurer que leurs ressources aillent aux ayants droit

Sikatroum (Kaolack) — Le coordonnateur de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor (DGCPT), Cheikh Ndiaye, a souligné l'impératif pour les collectivités territoriales, en particulier les mairies, d'éviter tout détournement d'objectif dans la gestion de leurs fonds de dotation et de leurs ressources fiscales, en faisant en sorte qu'ils aillent aux ayants droit.

"Les collectivités territoriales ont pour vocation de promouvoir le développement économique, sportif, culturel et social. De ce point de vue, les impôts qu'elles collectent et les moyens qu'elles mobilisent doivent aller en direction de toutes les couches sociales (...)", a-t-il indiqué.

Il a rappelé que l'Etat, en appui aux collectivités territoriales, dégage des fonds pour la prise en charge d'un certain nombre de compétences transférées.

"Donc, il est de l'obligation des maires des communes de dégager ces fonds-là en direction des zones et notamment des associations sportives et culturelles (ASC), sous forme de subventions, d'équipements sportifs et de l'organisation de la finale dotée du trophée du maire", a précisé Cheikh Ndiaye.

Ce qui est prévu dans le budget doit aller à qui de droit, notamment aux ASC, aux structures culturelles, entre autres.

"Tout maire qui ne le fait pas serait en faute, parce que l'Etat veut promouvoir le sport. Il appartient donc aux collectivités territoriales d'accompagner l'Etat dans cette dynamique-là et de ne pas garder ces fonds-là ou les utiliser à d'autres fins. Sinon, ce serait un détournement d'objectif et l'Etat serait obligé de sanctionner", a-t-il alerté.

Président du mouvement pour l'émergence et le développement "And Suxali Laguème", M. Ndiaye remettait, à Sikatroum (Kaolack, centre), une enveloppe de trois millions de francs CFA à l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Kaolack et ses différentes zones.

Son geste, dit-il, vient en complément aux actions de l'Etat du Sénégal et celles des collectivités territoriales.