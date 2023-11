Congo-Kinshasa: Riposte à la poliomyélite - Une campagne de vaccination prévue du 16 au 18 novembre

En prévision de l'activité qui cible vingt-quatre millions quatre cent soixante-six enfants de moins de 5 ans à travers toute l'étendue du territoire national, le Programme élargi de vaccination (PEV), en partenariat avec l'Unicef, a organisé le week-end dernier au siège dudit programme spécialisé du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, une séance de briefing à l'intention des professionnels des médias membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant.

Un appel à la sensibilisation de la communauté à soutenir la campagne de vaccination des enfants contre la poliomyélite a été lancé aux journalistes. Ces derniers, à travers leurs productions, devraient démontrer l'importance et les avantages de la vaccination. "Nous attendons de la presse, à travers tous les canaux, la sensibilisation auprès des communautés pour faire passer le message lié à la campagne de vaccination contre la poliomyélite, prévue du 16 au 18 novembre 2023 dans toutes les vingt- six provinces à travers cinq cent dix-neuf zones de santé, avec une cible estimée à plus de vingt quatre millions d'enfants de moins de cinq ans", a souligné le Dr Fabrice Mawa Kakese chargé des activités supplémentaires au sein du comité des opérations d'urgence polio.

Tout en invitant les parents à faire vacciner les enfants lors du passage des équipes des vaccinateurs, le Dr Fabrice Mawa les a aussi encouragés à respecter le calendrier vaccinal en vigueur dans le pays pour que les enfants reçoivent tous les vaccins afin qu'ils soient protégés contre plusieurs maladies dont la poliomyélite, la rougeole, la pneumonie, la fièvre Jaune, etc.

Quant à la qualité du vaccin à administrer aux enfants, le Dr Fabrice Mawa a rassuré les parents en ces termes: "Il y a un dispositif suivi de près pour la qualité de ces vaccins qui sont donnés, pas seulement en RDC, mais à des milliers d'enfants à travers le monde en vue d'éradiquer la polio et d'avoir zéro cas. Sur chaque vaccin, il y a un dispositif que nous appelons pastille de contrôle du vaccin qui monitore si le vaccin garde encore sa qualité ou pas et les vaccinateurs sont tous bien formés pour savoir si la qualité du vaccin est bonne ou mauvaise..."

En dépit de toutes les stratégies mises en place pour vacciner tous les enfants, il y a toujours un nombre d'enfants non vaccinés. Selon Zénabou Simpore, spécialiste de la communication pour le changement social et comportemental à l'Unicef, plusieurs raisons de non-vaccination des enfants sont à expliquer. Il s'agit notamment de l'absence des enfants ciblés durant le déroulement des campagnes, le refus, les ménages non visités, les enfants endormis, etc.

Pour elle, l'idéal est de réduire par la sensibilisation les refus de 20% à 2%, en vue de faire adhérer tout le monde à la vaccination contre cette maladie contagieuse. Prenant la parole à son tour, Obed Muhindo Wasukundi, consultant en communication pour le changement de comportement à l'Unicef, a insisté sur l'écoute sociale en ligne. Il a appelé les journalistes à la prudence à travers les contenus des informations qui doivent être vrais, vérifiés et crédibles Notons que la République démocratique du Congo fait face à des flambées épidémiques de poliovirus variant de type 2 et 1 observées depuis 2017. Mille vingt enfants sont paralysés à cause du poliovirus.