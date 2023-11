Afrique: Congo-Namibie - Brazzaville et Windhoek renouvellent leur accord de coopération

Le maire de Brazzaville Dieudonné Bantsimba et son homologue de Windhoek ont signé, le 11 novembre, dans la capitale congolaise, un accord de coopération renouvelé qui devra marquer une nouvelle dynamique dans le partenariat entre les deux villes.

Les deux capitales ont convenu à travers cet accord de développer leurs liens dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, du sport, de la culture, du commerce, du tourisme, de l'économie, de la jeunesse et de la formation. « Le développement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux villes devra s'établir autour des défis et opportunités dans les domaines économique, commercial, socioculturel et bien d'autres », a déclaré le maire de Brazzaville. Il a également indiqué que la capitale congolaise était disposée à accueillir les hommes d'affaires namibiens tant pour des investissements que pour des échanges d'expériences. Dieudonné Bantsimba a invité les investisseurs namibiens à participer aux efforts de modernisation de Brazzaville engagés depuis quelques années par le gouvernement congolais à travers divers chantiers d'infrastructures.

Il a, par ailleurs, évoqué des opportunités d'affaires qu'offre la capitale congolaise dans les domaines du tourisme avec la présence du fleuve Congo, de la forêt et de l'environnement à travers notamment le traitement et le recyclage des déchets, le reboisement, l'agriculture urbaine et l'assainissement.

Les deux parties ont également paraphé un plan d'actions de coopération 2024-2027 qui prévoit, entre autres, la formation des agents municipaux, l'organisation des rencontres d'échanges des élus locaux sur la coopération décentralisée et la gestion participative des collectivités locales, la tenue des journées économiques et commerciales entre les deux capitales,

Le maire de Windhoek, Joseph Uapingene, a souligné les liens historiques qui lient le Congo et son pays depuis la période des luttes de libération. Il a exprimé la volonté de Windhoek d'établir les liens plus étroits avec Brazzaville. Pour lui, l'accord conclu marque la relance de la coopération entre les deux parties ; l'ancien accord qui les liait ayant été expiré depuis plusieurs années.

Les dirigeants des deux villes s'attachent désormais à mobiliser les financements pour la réalisation des projets définis de commun accord. Ils s'engagent à protéger la propriété intellectuelle créée ou remise dans le cadre du présent accord et des accords respectifs.