Congo-Brazzaville: Disparition - L'écrivain Gabriel Boudzoukoutou n'est plus

Ecrivain et homme de culture, Gabriel Boudzoukoutou a tiré sa révérence le 9 novembre à 69 ans, des suites d'une maladie.

Amoureux de la littérature et des belles lettres, Gabriel Boudzoukoutou a de son vivant été fasciné par l'art d'écrire en dépit de ses obligations professionnelles. De son passé au village à la vie active en ville, il fut témoin de beaucoup de faits et a côtoyé plusieurs personnes. Ce sont ces faits et histoires vécues, entendues et racontées qu'il va partager pendant près de dix ans avec les lecteurs.

De ses souvenirs vont naître plusieurs ouvrages : "Histoires d'hier et d'aujourd'hui" publié en 2009, "Wakassa" en 2011, "La plume de Toucan" en 2012, "Dans les rues de ma ville, Jamais facile", en 2013, "Feu de bois" en 2015, "Pourtant je suis leur fille" en 2022.

Passionné de l'art, il a apporté son soutien à plusieurs groupes de théâtre tels Ar'Abana, un groupe juvénile de théâtre, le Cercle culturel pour enfants, le Quator, etc...

Gabriel Boudzoukoutou est né en 1954 à Kinkanda, dans le district de Mindouli (Pool). Il a fait ses études primaires et secondaires à Kinkembo-Mindouli. Après avoir obtenu son diplôme de technicien supérieur en mécanique générale au Centre d'apprentissage du Chemin de fer Congo-Océan (CFCO), il devint chef de bureau de travail au poste d'entretien du matériel remorqué au CFCO de Pointe-Noire. Outre ses activités professionnelles, il a également apporté à maintes reprises son soutien au Cercle culturel pour enfants, à la Troupe juvénile Ar'A Bana, au théâtre des coulisses et à plusieurs autres groupes et artistes pontenegrins.