Congo-Kinshasa: Kongo Central - Les agents du PNHF s'insurgent contre le retour du chef de poste Félix Mbadu Mbadu

Une implosion sociale couve au Programme national d'hygiène à la frontière (PNHF)/Kongo Central dans ses bureaux de Muanda. Et pour cause, des mesures prises par le secrétaire général de la Santé publique, qui s'obstine à imposer à la tête de ce service de l'Etat le chef de poste Félix Mbadu Mbadu écarté à cause de plusieurs griefs qui pèseraient sur sa gestion à la tête de cette structure dont les malversations financières avérées.

Dans un mémo adressé à l'administrateur du territoire de Muanda, qui dévoile l'état d'esprit du personnel et le climat qui règne au sein du PNHF/Kongo central, au poste de Muanda,les agents et cadres s'opposent au retour du Dr Félix Mbadu Mbadu à la tête de leur structure au poste de Muanda. Ces agents, qui se disent lésés par sa gestion, rappellent dans leur autre mémo adressé à l'administrateur du territoire de Muanda, dans lequel ils ont contesté la prime de 35 mille francs congolais (FC) payée pour le test covid sur un monatnt global de 129 600 mille FC rétrocédé à ce service.

Et de noter que cette action a conduit à une mission d'audit diligentée par le gouverneur de la province qui a décélé des détournements de fonds destinés au paiement des primes des agents du PNHF/Muanda, évalués à 30% le mois, ainsi que sur la retrocession sur les produits pétroliers, le DDUR dont les traces n'étaient pas décélables.

Ces agents se sont, par ailleurs, dits susrpris de constater que le Dr Félix Mbadu Mbadu a fait un retour triomphal à Muanda, malgré tous les griefs avérés et les absences injustifiées à son poste, considérés comme des motifs de sa mise à l'écart en vue d'assurer la bonne marche de cette entité du PNHF. «On se demande par quel baton magique le secrétaire général à la Santé publique nous impose cet imposteur qui a mis la ruse en marche pour nous exploiter à sa guise. Nous disons non pour éviter toute perturbation à cette période élective combien cruciale», ont-ils prévenu. Dans ce document, les agents et cadres du PNHF/Kongo central sollicitent l'intervention de l'administrateur du territoire pour éviter de troubler la paix sociale dans cette partie de la province.

La vigilance tous azimuts du ministre de la Santé

Pour éviter l'implosion sociale au sein du PNHF/Kongo central dans le territoire de Muanda, ainsi que les conséquences que cette situation peut créer pour toute la République, ces agents appellent à une attention particulière du ministre chargé de la Santé publique sur certains actes posés par le secrétaire général de ce secteur, le Dr Sylvain Yuma Ramazani, dont la biographie retrace un parcours qui l'a conduit à la tête du Programme national de transfusion sanguine de 2006 à 2016, avant de devenir directeur de cabinet au ministère de la Santé publique de 2016 à 2018

Docteur en médecine, chirurgie et accouchement de l'Université de Kinshasa (Unikin) de 1998, il a obtenu un diplôme d'études spécialisées en immuno-hématologie et transfusion de l'Université de Liège en Belgique en 2005, avant de décrocher, trois ans plus tard, un master en santé publique à l'Unikin. Ce secrétaire général a, par contre, un protégé, le Dr Félix Mbadu Mbadu, dont le parcours n'indiquerait même pas un numéro du Conseil national de l'Ordre des médecins de la République démocratique du Congo.

Et, celui-ci userait du trafic d'influence avec le nom de ce secrétaire général pour intimider tous ceux qui seraient contre lui. Et pour l'opinion, le comportement du secrétaire général à la Santé publique en sa faveur, malgré tous ces rapports qui militent en sa défaveur, confirme qu'il bénéficie de la protection et de la bénédiction du patron de l'administration de ce ministère dans tout ce qu'il entreprend.

La chasse à la sorcière

Au niveau du poste du PNHF à Muanda, des sources indiquent que celui qui s'opposerait à la clique du chef de service Mbadu est pourchassé comme un mal propre. Il recevrait des brimades et autres menaces qui le feraient rentrer dans sa coquille. Mais, selon ces informations, l'éruption du volcan n'est plus pour longtemps et tous ceux qui estiment être proches du chef de service Mbadu mettent mal à l'aise tous ceux qui s'obstineraient à réclamer leurs droits.

En entendant, ceux qui se disent lésés par l'action combinée du secrétaire général et de son protégé pensent saisir les instances supérieures au niveau de la province, du secteur de la santé et du pays pour rentrer dans leurs droits et mettre hors d'état de nuire ce chef de service dont les actions menacent non seulement le fonctionnement de ce service mais également la vie de toute la nation congolaise.