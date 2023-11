Congo-Kinshasa: Bandundu - L'église la Borne encourage l'esprit entrepreneurial comme source d'indépendance financière

L'église la Borne Bandundu, en collaboration avec Initiative chrétienne pour l'entreprenariat (ICE), une plateforme mise en place par cette église, a organisé de samedi à dimanche 12 novembre dans la ville de Bandundu une conférence sur le thème: « Les investissements rentables ».

Selon le pasteur Pascal Kalala, l'organisateur de ce forum, l'objectif est de « sensibiliser les participants sur la nécessité d'oser investir en vue d'une indépendance financière, qui est aussi une notion biblique".

Dans la ville de Bandundu, a-t-il révélé, l'entreprenariat est faible et "nous ne pouvons pas être pasteur seulement pour annoncer l'évangile qui va amener les gens au ciel, et les laisser dans la misère et dans la pauvreté par rapport à la vie présente. Il faudrait que chacun travaille de ses propres mains et qu'il soit à mesure de répondre à ses propres besoins ».

Au cours de ces assises, plusieurs points ont été abordés notamment les types et les réalités d'investissements, les domaines concrets d'investissements rentables en RDC et quelques témoignages et expériences ont été partagés.

Près de deux cents personnes venues de différentes confessions religieuses, et d'autres couches de la population, ont pris part gratuitement à cette activité entrepreneuriale.

Il s'agit entre autres des entrepreneurs et investisseurs débutants ou expérimentés, et de toutes autres personnes impliquées dans le secteur ou intéressées par le développement économique.