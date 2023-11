Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Des tricycles pour des personnes à mobilité réduite

Le Rotary club doyen et le Rotaract doyen de Pointe-Noire ont remis, le 11 novembre, trente tricycles aux malades de la poliomyélite.

En présence de Jean-Pascal Koumba, secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire; d'Evelyne Tchichelle Moe Poaty, présidente du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, maire de la ville; de Marcelline Enganalim, vice-gouverneur du district 9150 et de plusieurs autorités de la ville, le Rotary club doyen et le Rotaract doyen de Pointe-Noire ont initié leur action phare, dans le cade de la lutte contre la poliomyélite, axe stratégique du Rotary international.

« Comme l'a rappelé la Vice- gouverneure au ministre de la Santé, il y a quelques jours à Brazzaville, le Rotary international est particulièrement engagé contre la polio en finançant l'intégralité des vaccins dans le monde », a dit Yves Ollivier, président du Rotary club doyen de Pointe-Noire, en accueillant ses hôtes. « Nous, Rotary doyen de Pointe-Noire et notre club de jeunes rotaracts, venons à notre niveau aider les malades qui n'ont pas eu la chance d'être vaccinés en leur donnant ces trente tricycles qui leur permettront de se mouvoir plus facilement », a-t-il ajouté.

Cette action de coeur a été vivement saluée par les autorités de la ville, à l'instar de madame le maire qui a déclaré: « Je suis très heureuse d'assister à cette cérémonie. C'est très dommage de voir les enfants qui n'ont pas pu être vaccinés et qui sont obligés d'être assis tout le temps. Nous remercions le Rotary pour cette action et en tant que maire, nous avons l'obligation de conscientiser les mamans et les parents de l'intérêt de faire vacciner les enfants, parce que les enfants ont besoin de marcher comme tous les autres au lieu de rester assis ». Evelyne Tchichelle Moe Poaty a poursuivi: « A l'avenir, nous pouvons envisager travailler ensemble dans les actions de sensibilisation, de formation des parents, de campagne de vaccination contre la poliomyélite pour que demain nous ayons moins d'enfants malades de cette maladie ».

%

Marcelline Enganalim, vice-gouverneur du distict 9150, représentant le gouverneur du district, Saleh Kebzabo, Premier ministre du Tchad empêché, n'a pas caché sa satisfaction. « Nous venons de célébrer la Journée mondiale de lutte conte la poliomyélite, le 24 octobre dernier. Depuis 1985, les Rotariens du monde ont décidé qu'il n'y ait plus jamais de la poliomyélite. Cependant, il existe toujours des personnes handicapées par cette maladie et qui ne peuvent se mouvoir et vaquer à leurs occupations comme il se doit. Il est donc important de les doter des moyens nécessaires pour faciliter leur mobilité », a-t-elle dit.

Selon elle, l'action de Rotariens s'inscrit dans le droit fil de celle des autorités de la ville, à savoir être à côté de la population et donner le sourire aux enfants, aux parents. C'est ainsi qu'ils se mobilisent pour donner un peu de leur amour, de leur coeur, de leur temps et de leur argent pour soulager un tant soit peu la population. « Je suis ravie de ce que j'ai vu à Pointe-Noire, je rentre satisfaite et j'irai témoigner au gouverneur du district l'engagement et la mobilisation des Rotariens de Pointe-Noire à oeuvrer pour servir les autres », a promis Marcelline Enganalim.

Plusieurs bénéficiaires des tricycles ont loué le geste humanitaire du Rotary club en souhaitant que d'autres suivront pour que tous les malades de la poliomyélite bénéficient des tricycles et autres actions du Rotary.