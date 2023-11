Afrique: Sommet saoudo-africain - Les participants préoccupés par les attaques israéliennes à Gaza

Les dirigeants africains et saoudiens se sont satisfaits du consensus atteints à l'issue du sommet entre l'Arabie saoudite et l'Afrique, tout en condamnant la catastrophe humanitaire à Gaza suite aux opérations de l'armée israélienne en territoire palestinéen.

Dans le cadre du sommet saoudo africain, tenu à Riyad, en Arabie saoudite, les dirigeants africains et saoudiens "se sont déclarés satisfaits de l'ambiance de dialogue fructueux qui a prévalu lors du sommet et du consensus atteint en termes de vues et de visions et pour avancer sur un certain nombre de questions régionales et internationales actuelles", selon une déclaration finale.

Ils ont salué l'initiative du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud pour le développement en Afrique 2023-2033 d'un montant de quatre milliards de riyals saoudiens, pour une période de dix ans. Une initiative qui "contribuera, certes, à faire avancer le processus de développement dans le continent africain, en plus des projets qui y seront mis en oeuvre coûtant environ 3,2 milliards de dollars, y compris des programmes de développement du secteur agricole et du secteur de l'éducation et de promouvoir la santé publique, les secours et l'action humanitaire de plus de deux milliards de dollars".

Revenant sur l'évolution de la situation en Palestine, les participants ont "exprimé leur profonde préoccupation face à la catastrophe humanitaire à Gaza et ont souligné la nécessité d'arrêter les opérations militaires dans les territoires palestiniens et la nécessité de protéger les civils, conformément au droit international et au droit international humanitaire". Ils ont également mis l'accent sur l'importance du rôle que la communauté internationale doit jouer pour faire pression sur la partie israélienne afin qu'elle mette fin à ses attaques et au déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza, ce qui constitue une violation flagrante du droit humanitaire international et du droit international.

Les participants ont, par ailleurs, souligné la nécessité de mettre fin à la véritable cause du conflit que représente l'occupation israélienne et l'importance d'intensifier les efforts pour parvenir à un règlement global et juste du conflit israélo-palestinien, conformément au principe de la solution à deux États, l'initiative de paix arabe et les résolutions de légitimité internationale pertinentes, de manière à garantir au peuple palestinien son droit à établir son État indépendant sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Au cours des cinquante dernières années, le Royaume a apporté un soutien au développement de plus de quarante-cinq milliards de dollars dans de nombreux secteurs vitaux, dont quarante-six pays africains ont bénéficié.