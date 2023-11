Congo-Kinshasa: Elections 2023 - L'association « Femmes d'exception du Congo » se lance dans l'encadrement des candidates

Lydie Omanga, présidente de l'association apolitique « Femmes d'exception du Congo » (FDEC), a conduit la délégation qui a entretenu des candidates aux différentes élections sur les réalités et les usages à adopter pour bien mener leur campagne, dans la perspective de réussir les prochaines joutes électorales.

L'atelier y relatif s'est tenu à Kinshasa sur le thème « Solidarité aux femmes candidates aux élections de décembre 2023 », dans la commune périphérique de Kisenso, le 9 novembre.

Près de cinquantaine femmes des quatre districts de Kinshasa, dont une vingtaine du Mont-Amba, le district hôte, ont pris part à l'atelier. Toute ouïe dès l'entame de l'activité, les postulantes ont suivi religieusement le premier mot d'encouragement de la part de la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, Nicole Ntumba Bwatshia, en sa qualité de secrétaire générale de l'association FDEC.

Pertinentes, les interventions de Georgette Biebie, Carine Kanku et Belinda Luntandila, toutes membres de la FDEC, ont incité les candidates présentes à cultiver la confiance en elles, partant de leurs expériences personnelles précédentes de candidates. « Endurance, persévérance et courage » étaient les maîtres mots de la première, qui fort de son témoignage, a appelé l'auditoire à être « positif malgré les embûches et obstacles afin de passer du statut de femme candidate à femme élue ».

La doyenne du jour, qui du reste est candidate députée provinciale, s'est réjouie de l'avancée obtenue suite à la proposition sur la loi de la parité, rappelant qu'en 2005, seulement soixante femmes pouvaient prétendre à un siège sur cinq cents hommes. Aucun des nombreux encouragements du jour, ponctués par les commentaires et adresses conviviales et fort à propos de Catherine Odimba, n'est resté lettre morte. Ceux de Carine Kanku incitant les femmes à « oser relever les défis et avancer en étant candidates à tous les niveaux et partout » et appuyée par Belinda Luntadila ont fait écho sur plusieurs.

En particulier, Antoinette Lokomba Mboyo, candidate conseillère municipale dans la commune de Makala, a pour sa part dit : « L'atelier nous a permis de recadrer notre perception et méthodes de travail », ajoutant : « j'ai retenu qu'il est important de veiller à l'accoutrement, ses attitudes pendant la campagne lors des descentes dans nos fiefs respectifs et l'image à afficher qu'il faut sans cesse adapter face aux différentes cibles ».

« Aimer ses échecs »

Venue du Sud-Kivu, sa province d'origine, Sifa Ocha Modestine, candidate à la députation provinciale de Bukavu, a dit avoir « apprécié le partage d'expérience et stratégies avec les femmes d'une autre province ». Par ailleurs, a-t-elle renchéri : « Je pensais que c'était plus difficile pour nous, mais je comprends que nous faisons face aux mêmes défis partout en RDC. L'échange nous a stimulés à battre campagne comme tout autre candidat ». Se remémorant ici l'adresse de la présidente Lydie Omanga, tablant sur le réarmement moral des candidates tout en les appelant à user de solidarité.

Dans son propos, cette dernière soulignait la nécessité d'identification de ses valeurs et objectifs à court, moyen et long terme quitte à savoir les prioriser. L'experte en communication a de même conforté l'assistance à se forger un mental d'acier en travaillant notamment sur les faiblesses et points forts. Et qui plus est, invitant « à aimer ses échecs », elle a affirmé : « L'échec n'est pas une fin en soi mais une nouvelle opportunité pour faire mieux, une leçon pour l'avenir ».

Au terme de l'atelier, Lydie Omanga a confié : « Il était très important pour l'association les "Femmes d'exception du Congo" de commencer son encadrement de précampagne par la base. Notre venue à Kisenso rejoint le voeu ultime du chef de l'Etat qu'il traduit en clamant "Le peuple d'abord", quitte à s'assurer de le faire comme il se doit pour les candidates postulant à tous les niveaux. Que ce soient même les élections communales, car c'est dans les municipalités que tout commence à se construire ».

Et, suite aux échanges fructueux avec les postulantes, elle a noté avoir « ressenti le besoin d'un encadrement surtout technique de la part des femmes candidates ». Elle a précisé : « Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient tant en demande, qu'au-delà de l'accueil chaleureux réservé à cette activité, qu'elle soit perçue comme une réelle nécessité. Aussi, cela nous conforte à poursuivre comme prévu les lundi 13 et mardi 14 novembre avec deux autres ateliers à Kintambo ». Pour cette fois-là, elle va livrer « les principes utiles à connaître sur "la communication politique" ».

S'exprimant sur le choix de la commune de Kisenso, la présidente de FDEC a soutenu : « Nous faisons en sorte de quitter les zones de confort à l'instar de la Gombe, en faisant l'effort de rencontrer les candidates dans leur milieu, là où elles ont le plus besoin d'être informées, de comprendre comment les choses se passent. Il y a grand besoin de les former, les encadrer pas seulement pour le rendez-vous de la campagne mais aussi pour la suite. Car nous souhaitons que la participation des femmes croisse de manière significative.

Qu'elles soient présentes dans toutes les couches de la gestion de la chose publique ». Pour y parvenir, la FDEC a déjà prévu de poursuivre son initiative après la campagne de sorte, a-t-elle affirmé, « à éveiller les consciences et les outiller pour qu'elles se lancent et continuent à faire du chemin et créent des émules ». Partant de sa conviction que, a-t-elle conclu, « c'est de cette manière que nous arriverons à une société plus inclusive et paritaire ».