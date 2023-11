Congo-Brazzaville: Vie associative - Pointe-Noire va abriter un forum sur la logistique

Prélude à l'organisation le 22 novembre, à Pointe-Noire, d'un forum sur la logistique, l'Association congolaise pour la logistique et la Supply Chain (L'Acolog) a lancé depuis le 10 octobre son vaste programme de forums départementaux de logistique en République du Congo.

Destiné à rassembler et fédérer les différents acteurs autour des problématiques urgentes et importantes sur la logistique, le vaste programme des forums départementaux a été lancé par l'Acolog sur ses plateformes sociales médias. Ces rendez-vous des acteurs et décideurs du secteur de la logistique regroupent des entreprises et prestataires de transport-logistique, acheteurs, institutions publiques, écoles et universités et agences spécialisées en la matière, société civile. A l'issue de ces rencontres départementales, la ville de Pointe-Noire, siège de l'Acolog, organisera la phase finale de la première édition du forum sur la logistique, le 22 novembre.

Cet événement se tiendra sur le thème « Une vision logistique au service du département ». En effet, les experts conférenciers animeront des panels qui porteront sur des thématiques telles que la formation et l'employabilité en logistique, les transports et la mobilité urbaine, la logistique de santé, la chaîne d'approvisionnement nationale et la digitalisation des processus d'importation et d'exportation de marchandises.

%

Quatre principaux objectifs sont visés, à savoir informer et former en édifiant sur les stratégies et méthodes optimales du métier, sensibiliser le public aux enjeux de la logistique de développement au sein du département de Pointe-Noire; Guider, à travers des expériences et témoignages partagés, conseiller à la prise de décision stratégique en entreprise; orienter les étudiants à définir un projet d'études cohérent répondant aux aléas de l'employabilité; promouvoir ce secteur par la présentation des projets d'entrepreneuriat en logistique, valoriser les produits et services logistiques innovants et engagés, en appliquant les entreprises, les universités locales, les partenaires publics et privés, les leaders politiques à agir selon une vision logistique départementale définie et selon les bonnes pratiques.

Soulignons que l'Acolog poursuit ses actions avec les acteurs locaux, après les succès des éditions de la conférence internationale de Brazzaville sur la logistique de santé en 2021 et en 2022 car, elle vise à renforcer l'écosystème des activités logistiques et de transports au Congo, dans le but de rendre le pays attractif et compétitif en faisant de lui un véritable incubateur logistique dans le golfe de Guinée.

« La logistique est aujourd'hui au coeur de la stratégie de plusieurs entités publiques comme privées, nous faisons donc de ce secteur un atout majeur pour le développement local », a souligné le secrétaire général de l'Acolog, Rochris N'Guimbi.