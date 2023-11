Sénégal: Touba - Journées médicales et inauguration de la mosquée de Taibatou Karim - Un milliard mobilisé et plus 400 patients consultés

Plus de 400 patients consultés, c'est le bilan des journées de consultations médicales gratuites, qui se sont déroulés du mercredi au vendredi, au quartier Taïbatou Karim de Touba. Il s'agit de consultations médicales organisées à l'occasion de l'ouverture de la grande mosquée de ce quartier, financée à hauteur d'un milliard de FCFA sur fonds propres, par Serigne Modou Mbacké Maoulhayat.

Ce sont des milliers de personnes qui se sont ruées, hier vendredi, au quartier Taïbatou Karim, situé près de l'héliport de Touba, pour prendre part aux consultations médicales gratuites mais aussi pour assister à l'inauguration de la grande mosquée dudit quartier, entièrement financé par Serigne Modou Mbacké Maoulhayat à haut d'un milliard de FCFA.

Ce lieu de culte est bâti sur une superficie de 600 hectares, pour une capacité de plus de 500 fidèles, selon Oumar Diouf, ingénieur-polytechnicien de l'Ecole polytechnique de Thiès, charge du suivi des travaux de la grande mosquée dont le maître d'oeuvre est Serigne Modou Mbacké Maoulhayat. Selon le Directeur du domaine universitaire de l'université Alioune Diop de Bambey, les travaux ont démarré en 2015 et le plan est conçu par l'architecte Ndèye Kewe Seck et réalisé sur financement propre, à haut d'un milliard de FCFA. Il y a également un hangar conçu.

Ousmane Dieng le Président de Maoulhayat Santé explique : «on a eu à faire des prothèses dentaires. La consultation générale a débuté depuis 8 heures ; il y a différentes spécialités qui sont présentes avec un neurologue, un pédiatre, la gynécologie avec le chef de service de la gynécologie de l'hôpital Ndamatou. Il y a aussi l'ophtalmologie, le dépistage de cancers du col de l'utérus avec 3 cas suspects qui ont été découverts et qui sont déjà orientés vers l'hôpital Ndamatou pour poursuivre leur prise en charge. Il y a la circoncision avec une cinquantaine d'enfants inscrits qui seront pris en charge jusqu'à leur guérison. Il y a également des dons de médicaments avec une pharmacie bien fournie».

Et d'ajouter que «les pathologies les plus fréquentes sont celles qu'on retrouve dans la zone. Il s'agit de l'hypertension artérielle qui est une pathologie silencieuse qui affecte beaucoup de monde. Les patients atteints de cette pathologie ne sont pas soucieux de la maladie. Leur tension va jusqu'à 20. L'autre maladie, c'est le diabète. J'ai reçu deux patientes ce matin chez qui j'ai fait une glycémie capillaire. L'une a une glycémie capillaire 3,94. On sait que, nous les soignants, ce chiffre est très dangereux, pour cette diabétique connue qui ne suit pas correctement son traitement.

Elle peut tomber dans un coma tout de suite. L'autre a 2 gramme et quelques. On disant souvent que le diabète est pour les personnes du 3 âge. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, il peut concerner toutes les tranches d'âge, des enfants jusqu'au personnes adultes. Il faut faire attention à notre alimentation. Il faut également faire attention aux signes d'alerte : Une personne qui urine beaucoup pendant la nuit, une personne qui perd du poids sans pour autant l'expliquer et une personne qui mange beaucoup mais maigrit. C'est la triade ; avec ces signes, il faut se faire consulter par un médecin».

Les patients venus de différents horizons du pays ont bien apprécié ces journées de consultations médicales gratuites. C'est le cas de Mme Magatte Diagne, une vieille dame âgée de 75 ans qui a quitté Keur Mbaye Fall, dans la région de Dakar. «Notre guide Serigne Ahmadou Mbacké Maoulhayat est là pour aider les fidèles. Ce n'est pas la première fois qu'il organise ces consultations médicales gratuites. Il a toujours fait».

Des médecins sont mobilisés pendant 3 jours pour consulter plus de 300 personnes. Pour Mame Ngor Ba, un patient déjà consulté, il a été orienté à l'hôpital Ndamatou. «Nous voulons que ces genres d'initiative soient démultipliés à travers le pays parce que 95% des populations sont malades mais elles n'ont pas moyens pour se faire soigner, à cause de leur état de pauvreté».