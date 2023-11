Sénégal: Bruno rohart entraineur Diambars Fc - «La décision d'interdiction de jouer sur nos terrains ne fait pas progresser le football local»

La décision de priver les Académies de jouer sur leurs propres installations est un frein à la progression du football. C'est la conviction de l'entraineur de Diambars, Bruno Rohart, trois semaines après l'entrée en vigueur de la mesure prise par la Ligue pro.

«La décision d'interdiction sur nos terrains ne fait pas progresser le football local. Je pense que des décisions comme ça sont incompréhensibles. J'adore jouer à Djibril Diagne contre Génération Foot parce qu'on a l'impression de jouer dans un club européen et je pense que tout le monde a envie de jouer au stade Fodé Wade», a déclaré Bruno Rohart, à l'issue du déplacement de Diambars, ce samedi 11 novembre, sur la pelouse du Jaraaf (1-1) au stade Iba Mar Diop.

Le technicien français estime qu'en interdisant l'accès au stade Fodé Wade et Djibril Wade, c'est l'ensemble du football local sénégalais qui en pâti au regard de la qualité de leurs installations, de ses vestiaires et de ses pelouses.

«C'est mon avis personnel mais aussi celui de plusieurs supporters du football local. On est bien chez nous, on a les bonnes conditions, de bons vestiaires et un très bon terrain. Mais, comme je l'ai dit c'est mon avis personnel, c'est la direction du club qui décidera de tout ça. Je trouve dommage pour le football local sénégalais d'interdire de jouer à Djibril Diagne et Fodé Wade. Vous pouvez demander à tous les coaches et les équipes, c'est agréable de jouer chez nous, on a une pelouse toute neuve, qui est la meilleure du Sénégal, on a tout ce qu'il faut pour jouer à domicile. On ne peut pas dire qu'on a un public agressif, c'est plus sympa quand ils viennent jouer à Fodé Wade car il y a une bonne ambiance» soutient-il.

%

L'entraineur de Diambars FC n'en reste pas moins optimisme pour une issue heureuse à ce différend qui a déjà entraîné le forfait lors de leur deuxième journée suite au refus de recevoir leurs matchs au stade Lat Dior de Thiès.

«J'espère qu'on va trouver une issue favorable parce que ça n'a pas lieu d'être, c'est un faux combat qui n'a pas lieu d'être. En tout cas, on est déterminés à jouer chez nous et je suis persuadé que toutes les équipes aussi ».

Il faut rappeler qu'en plus des lourdes sanctions auxquelles, Génération Foot et le Diambars FC encourent, selon les textes de la Ligue professionnelle, le risque d'être rétrogradées.