Sénégal: Région de Kédougou - Plus de 228 milliards de FCfa investis entre 2014-2023, selon Macky Sall

Le président de la République, Macky Sall est arrivé ce 13 novembre 2023 dans la région de Kédougou. En tournée économique, il a présidé un conseil présidentiel avec des membres du gouvernement et des autorités administratives et locales de la région. Macky Sall a salué les investissements réalisés dans la région entre 2014 et 2023 qui selon lui s'élèvent à plus de 228 milliards de FCfa.

« Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le volume d'investissements de l'Etat déjà réalisés dans la région de Kédougou entre 2014 et 2023 s'élève à 228.835.708. 343 FCFA et cela correspond à un niveau d'exécution de 222,9% par rapport aux engagements initiaux », a révélé le chef de l'Etat. Il a expliqué qu'un montant de 195. 116 793. 954 FCFA a été globalement investi dans l'Axe 1 du Pse (transformation structurelle de l'économie et croissance), soit un taux d'exécution de 219,2% par rapport aux engagements de l'Etat sur cet axe.

Concernant l'axe 2 lié au capital humain, Protection sociale et développement durable, il a souligné que le taux d'exécution s'élève à 47,5% avec un volume d'investissement de 46. 625. 799 FCfa.

Pour l'Axe 3 consacré à la «gouvernance, institutions, paix et sécurité », l'investissement global est de 2 668 088 194 FCFA, soit un taux d'exécution de 44,3%.

Selon Macky Sall, ces statistiques confirment que l'Etat du Sénégal a principalement investi sur la réalisation d'infrastructures de désenclavement dans la région de Kédougou. Il s'agit, selon lui, de la réhabilitation de la route Kédougou-Salémata, la construction du pont de Fongolimbi et d'autres réalisations dans le cadre du programme Promoville, la réhabilitation des voiries dans les chefs-lieux de département.

Le 14 novembre, Macky Sall va inaugurer la route Kédougou-Salémata, longue de 85 kilomètres et entièrement bitumée.