Sénégal: Région de Kédougou - L'éducation, la santé et la protection sociale érigées en priorités

Le Chef de l'Etat Macky Sall a présidé, lundi 13 novembre 2023, un Conseil Présidentiel de Développement à Kédougou. Ce conseil présidentiel, le premier dugenre dans cette region, se tient après de nombreuses années, à la suite du Conseil des ministres délocalisé de 2014.

Dans son discours introductif, le Président Sall a rappelé que l'Etat du Sénégal a principalement investi dans la réalisation d'infrastructures de désenclavement au niveau de la région de Kédougou. Ces investissements ont accéléré le relèvement notable du taux d'électrification.

Poursuivant son allocution , le Président de la République a souligné l'importance de se concentrer sur les priorités relatives aux axes 2 et 3 du PSE, ainsi que sur les secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé et la protection sociale. La région de Kédougou a bénéficié de diverses interventions pour le renforcement du système sanitaire, la modernisation des équipements agricoles, la protection des groupes vulnérables, ainsi que la promotion de la formation et de l'emploi des jeunes et des femmes avec le programme « Xeyu Ndaw ñi ».

Cette étape dans le sud-est du pays marque le début d'une tournée économique de six jours dans les régions de Kédougou, Kaolack et Fatick, au cours de laquelle le Chef de l'Etat mettra en avant les efforts de son gouvernement dans le but d'améliorer les infrastructures et le développement économique de ces régions.

À son arrivée à Kédougou, le Président Macky Sall a été accueilli par les autorités civiles et militaires ainsi que les dignitaires de la région, témoignant de l'importance de cette visite pour la population de Kédougou. D'innombrables habitants se sont également dépéchés pour lui réserver un accueil enthousiaste et chaleureux, montrant ainsi leur soutien au Président et leur espoir pour un avenir meilleur de leur région.