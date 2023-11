Cote d'Ivoire: Enseignement technique et formation professionnelle - Deux projets lancés au profit des élèves et enseignants

Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, N'Guessan Koffi, a procédé le lundi 13 novembre 2023, au Cidfor à Abidjan, au lancement de deux projets mis en place par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

Lancés en présence de l'ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire, Saeng Kim, les deux projets qui s'inscrivent dans le cadre de la coalition mondiale pour l'éducation (Gec) et l'académie mondiale des compétences (Gsa), visent à aider des millions de jeunes et d'adultes du monde entier à acquérir des compétences pour améliorer leur employabilité et leur résilience d'ici à 2029.

Il s'agira, pour le premier projet, de préparer 300 enseignants et personnels administratifs provenant de 20 établissements publics, à la transformation numérique de notre système de formation technique et professionnelle.

Quant au second projet, il permettra de former 300 jeunes élèves en entrepreneuriat et marketing digital, afin de renforcer leur employabilité et de leur donner les compétences nécessaires pour un auto-emploi de qualité.

Les établissements bénéficiaires sont : les centres des métiers de la mode et du social de Bouaké, d'Agboville et de Port-Bouët (Abidjan).

À l'occasion, le ministre a invité les formateurs et les membres du personnel administratif bénéficiaires à s'investir avec assiduité dans cette formation. Ce, en vue d'en profiter au maximum et de renforcer leurs capacités et compétences.

%

Aux apprenants et bénéficiaires directs, il indique que cette formation est une opportunité et une chance à saisir. « Les connaissances liées au marketing digital et à l'entrepreneuriat contribueront à renforcer votre employabilité et donc faciliter votre insertion professionnelle. C'est tout le sens de l'année 2023 décrétée "Année de la jeunesse" par le Président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit de porter une attention toute particulière à la formation des jeunes et de veiller à leur insertion en activité », a insisté le ministre.

A sa suite, Oumar Diop, Représentant résident de l'Unesco en Côte d'Ivoire, a annoncé l'accompagnement de partenaires comme Microsoft et X, et bien d'autres acteurs du numérique. Cela en vue de mettre sur place une masse critique d'enseignants qui pourront inspirer leurs pairs et transformer au niveau des apprenants leurs capacités à trouver rapidement un emploi grâce au numérique.