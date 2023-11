Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Des acteurs du travail domestique en réflexion

Les acteurs du secteur du travail domestique sont en réflexion à Grand-Bassam, pour la maîtrise de leurs droits et devoirs.

Un atelier de formation regroupe à Grand-Bassam, du 13 au 15 novembre 2023, les Centrales syndicales, les associations de travailleurs domestiques et les agences de placement. Il s'agit d'un atelier de réflexion de trois jours, initié par le ministère de l'emploi et de la protection sociale, sur la législation du travail domestique.

« L'atelier auquel vous prenez part aujourd'hui se veut une occasion de renforcer les capacités des parties prenantes à l'accroissement de leurs connaissances sur la législation relative au travail domestique et de leur fournir les outils nécessaires pour que les travailleuses et travailleurs domestiques sachent leurs droits et exécutent au mieux leurs obligations », a expliqué le Corine Roux, Conseillère technique intervenant au nom du Ministre de l'emploi et de la protection sociale.

Cette session de formation devrait également permettre, selon elle, de réaliser des outils de sensibilisation appelés à être diffusés. Cela, dans l'optique de permettre aux acteurs du secteur de se familiariser avec les textes et procédures qui encadrent leur secteur et leur permet de savoir les garanties que leur offre la loi, tant en matière de conditions de travail que de protection sociale.

La formation est supervisée par l'Organisation mondiale du travail. Elle était représentée par Frédéric Lapeyre, le Directeur général du Bureau pays. « Nous sommes réunis ce jour pour améliorer les conditions de travail des travailleurs domestiques ici en Côte d'Ivoire. On estime à plus de 2 millions les travailleurs domestique, tout corps de métier confondu (Nounous, chauffeurs, jardiniers et autres). Sur ces plus de 2 millions de personnes, très peu sont inscrits à la CNPS. Ils sont donc privés de leurs droits en termes de couverture universelle, de retraite, de congé maternité.

%

Ce que nous essayons de faire ici avec les responsables du ministère de l'emploi et de la protection sociale, les organisations de travailleurs et d'employeurs, les associations de travailleurs domestiques et les agences de placement, c'est de voir comment nous pouvons, à la fois, sensibiliser les ménages et les travailleuses sur les droits qu'ils ont et sur les devoirs et responsabilité de chacun. Et comment faire pour qu'on les protège mieux », a-t-il dit.

Selon lui, les travailleurs domestiques sont en déficit de travail décent, en termes d'heure de travail, de salaire ou de congé hebdomadaire. Il a aussi dénoncé les cas des travailleuses exposées à des harcèlements sexuels.