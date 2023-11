Sénégal: Macky Sall magnifie les potentialités économiques de Kédougou

Kédougou — Le président de la République Macky Sall a magnifié le potentiel économique de la région de Kédougou, laquelle selon lui doit jouer »un rôle important dans la marche résolue du Sénégal vers l'émergence ».

De grandes sociétés minières comme Sabadola Gold Operations et la société d'exploitation de Mako (Petowal Mining Company) y opèrent, renforçant fortement les produits d'exportation du Sénégal. D'ailleurs, selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie datant de 2021, l'or est devenu le premier produit d'exportation au Sénégal, a-t-il rappelé.

Il intervenait lors d'un conseil présidentiel tenu lundi et qui a servi de »cadre d'échanges ouvert et constructif afin de faire de la région de Kédougou, un pôle d'excellence en matière de développement et un catalyseur pour toute l'économie nationale et sous régionale ».

"Tout cela permet, aisément, de dire que Kédougou doit jouer un rôle primordial dans la marche résolue du Sénégal vers l'émergence", a-t-il souligné.

Le président de la République a également fait état de "nombreux gisements et indices d'or, de fer, d'uranium, de lithium, d'étain, de cuivre et de nickel, qui confèrent à Kédougou le statut de région minière par excellence, et de territoire d'attraction pour les investisseurs ».

Le Chef de l'Etat est également revenu sur les fortes potentialités économiques liées à la géographie de la région avec une pluviométrie abondante, avec une moyenne annuelle de 1 200 mm sur cinq mois. S'y ajoute un réseau hydrographique dense, constitué de deux cours d'eau permanents : le fleuve Gambie et la Falémé, un affluent du fleuve Sénégal.

Il a évoqué en outre les centaines de rivières et mares de la région de Kédougou et l'existence d'abondantes terres fertiles, mais qui sont faiblement exploitées, sans compter le secteur agro-sylvopastoral qui offre d'énormes possibilités d'activités.