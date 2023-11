Cote d'Ivoire: Béoumi - L'ONG Save Women sensibilise sur les grossesses en cours de scolarité

Le lycée moderne de Béoumi, a abrité, le vendredi 10 novembre 2023, une journée de sensibilisation et d'information sur les grossesses en cours de scolarité. Une initiative de l'Ong Save Woman qui en est à sa 2ème édition.

Par une méthode participative, les responsables de cette structure non-gouvernementale ont instruit les élèves sur les conséquences d'une grossesse précoce. Pour la présidente de cette Ong, cette sensibilisation à l'endroit des élèves vise à décrier ce fléau qui mine et détruit l'école ivoirienne, mais aussi à interpeller l'opinion publique sur le côté néfaste, et attirer l'attention des populations sur cet état de fait, l'éradiquer et atteindre Zéro grossesse en cours de scolarité.

Selon Konan N'da Lorraine, c'est d'abord l'absence d'un véritable programme d'éducation à la santé sexuelle qui est à la base de ces grossesses non désirées : « Plus grave, il y a l'arrêt de la scolarité, la fin d'un rêve pour une carrière professionnelle, les risques de maladies (VIH et MST). Comme meilleure solution, je vous invite à l'abstinence. Si vous ne pouvez pas vous abstenir, alors il faut vous protéger. Utilisez les préservatifs pour sauver votre vie ou celle de votre partenaire. Depuis notre passage en 2022 dans votre lycée, le nombre de grossesses en milieu scolaire à Béoumi est en baisse.

Nous allons pérenniser cette sensibilisation dans les établissements publics du département de Béoumi », a dit Konan N'da Lorraine, présidente de l'Ong Save Woman. Pour sa part, Bakayoko Namory, proviseur du Lycée moderne de Béoumi a invité les enseignants et les élèves à s'approprier cette séance de sensibilisation et à entreprendre des actions fortes auprès de leurs camarades pour lutter efficacement contre ce phénomène qui impacte négativement les résultats scolaires.

« Les actions combinées de toutes ces Ong ont permis de réduire sensiblement le fléau. Pour l'année 2021-2022, nous étions à 32 grossesses contre 14 en 2022-2023. Nous sommes à la veille des congés scolaires, et c'est au retour de ces congés scolaires, que malheureusement nos élèves reviennent avec des grossesses», a dit Bakayoko Namory.

Selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en 2022, la Côte d'Ivoire a enregistré 5.833 cas de grossesses en cours de scolarité. L'Ong Save Women oeuvre pour la promotion de la paix, l'unité, l'épanouissement des femmes et des jeunes, des Droits de l'homme et le développement. Elle oeuvre pour la redynamisation de l'éducation scolaire, la santé et la cohésion sociale et donne l'espoir aux personnes démunies.