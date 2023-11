Cote d'Ivoire: Université Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké - La 6ème édition de la journée de non-violence en milieu universitaire célébrée

L'Université Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké a célébré, le jeudi 9 novembre 2023 la 6ème édition de la journée nationale de la non-violence en milieu universitaire à travers des activités de sensibilisation à l'intention des étudiants.

Cette rencontre qui a réuni plusieurs enseignants et étudiants venus des universités et grandes écoles du pays était placée sous le thème : « Quelles responsabilités des acteurs dans le processus de pacification du milieu universitaire ? ». En présence du Professeur Kobéa Toka Arsène, Directeur de Cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, président de la cérémonie ainsi que du Dr. Sidibé Daouda, Directeur des oeuvres universitaires, de la vie associative et du genre (Douvag), Pro. Fofana Abou, Directeur de l'enseignement supérieur et des responsables de l'université Alassane Ouattara, les participants ont été instruits sur les valeurs de paix, d'unité et de la non-violence en milieu universitaire. « Je vous exhorte à un comportement citoyen.

La Côte d'Ivoire compte sur vous et vous investit en tant qu'apôtres de la paix en milieu universitaire », a indiqué le Pr. Kobéa Toka Arsène. Avant de revenir sur les importants efforts financiers consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour le développement et la modernisation de son système d'enseignement supérieur, en termes de réhabilitation des infrastructures académiques, d'acquisition d'équipements technologiques et pédagogiques depuis 2011.

« Que les campus soient des espaces de liberté, de tolérance, d'expression plurielle, de convivialité, un champ de confrontation des idées et non, de violence, parce que la violence n'apporte rien à notre épanouissement. Chers responsables d'associations estudiantines et étudiants, la paix a besoin de toi, la paix a besoin de ta contribution pour s'instaurer durablement à l'université, le vivier qui assure la continuité de l'Etat de Côte d'Ivoire », a dit Dr. Sidibé Daouda.

La journée nationale de la non-violence en milieu universitaire a été instituée depuis 2013. Elle est célébrée chaque 02 octobre par les responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour lutter contre les nombreuses crises qui ternissent la crédibilité des institutions d'enseignement supérieur et hypothèquent lourdement l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Cette journée vise à promouvoir la paix en milieu universitaire et amener les étudiants à s'engager dans le processus de pacification de l'espace universitaire.

« Pour mon avenir, pour l'avenir de mon pays, je m'engage pour la non-violence », ont déclaré en retour les étudiants et les responsables des principaux syndicats et associations d'enseignants et d'étudiants, notamment Le Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire (Ceeci), de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci), l'Association des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny et la Ligue Ivoirienne Estudiantine et Scolaire (Liges). Une série de conférences sur les valeurs de paix et de non-violence a meublé cette rencontre à l'université Alassane Ouattara.