Congo-Brazzaville: Coopération Congo / Allemagne - La GIZ de nouveau opérationnelle

Après environ 27 ans d'absence à la suite des événements politiques que le Congo a connus dans les années 1990, la GIZ est de retour et a rouvert ses bureaux à Brazzaville, le 13 novembre, au cours d'une double cérémonie qui s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nonault.

La réouverture du bureau de la GIZ est une contribution concrète et visible au renforcement des relations bilatérales entre l'Allemagne et le Congo. Deux institutions allemandes seront désormais présentes à Brazzaville : l'ambassade et la GIZ en tant qu'organisation d'exécution dans le cadre de la coopération économique. Avec la réouverture du bureau GIZ, l'Allemagne est plus que jamais une partenaire fiable pour le Congo avec lequel elle a déjà développé plusieurs projets comme Cafi, Comifac, RED+ et IKI pour la protection des tourbières.

Le bureau de la GIZ, a indiqué l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, le Dr Wolfgang Klapper, sera également ouvert pour la réalisation des autres projets dans tous les secteurs d'activités. Mais ce n'est pas tout, a-t-il assuré. En janvier prochain sera installé un nouveau consul honoraire allemand dans la métropole économique de Pointe-Noire, ce qui portera à trois le nombre d'institutions allemandes au Congo y compris le projet Paco. Le nouveau bureau de projet donnera au Congo un caractère plus international et s'inscrit également dans la phase d'essor économique dans laquelle le pays se trouve actuellement. L'équipe de la GIZ est déjà en train d'établir des contacts avec les représentants des ministères, les organisations internationales représentées au Congo et d'autres agences de coopération, a précisé le Dr Wolfgang Klapper.

Pour le diplomate allemand, depuis la réouverture de l'ambassade en 2013, l'engagement de la GIZ au Congo n'a cessé de croître. « Je pense notamment aux ateliers parlementaires Repar organisés à Brazzaville pour les députés de toute la région et au projet de démarcation des frontières entre le Congo et les pays voisins. Au-delà de ces activités, l'engagement régional de la GIZ au Congo a pris une telle ampleur que la GIZ a finalement décidé d'ouvrir aujourd'hui un nouveau bureau qui démarrera avec trois projets », a-t-il souligné. Il y a, entre autres, le Projet d'adaptation en Afrique centrale et occidentale (Paco) ; la réalisation d'une partie du projet Cafi qui vise à renforcer le cadre juridique de la gouvernance environnementale en permettant d'assurer un meilleur suivi de tous les projets agricoles, miniers, pétroliers, gaziers, forestiers et d'infrastructures ayant un impact potentiellement important sur les forêts et les tourbières ; et le projet de protection de la biodiversité du paysage Tri-National Dja-Odzala-Minkébé dans la région des trois frontières entre le Cameroun, le Congo et le Gabon.

Le Congo, deuxième pays partenaire du Paco

Bien avant la réouverture de la GIZ, il y a eu lancement du Paco qui a pour objet de mesurer les effets du changement climatique en République du Congo et de proposer des solutions pour y faire face. Le changement climatique est depuis longtemps une réalité dans le monde. Une réalité brutale que le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a décrite de manière si détaillée, si pertinente, si dramatique dans son discours au deuxième jour du sommet des trois bassins forestiers du monde. C'est donc à juste titre que la République du Congo se penche sur cette thématique.

Le Paco offre un excellent cadre pour le Congo. Il est le tout premier projet dont s'occupera la nouvelle équipe de la GIZ. « Je suis heureux que Brazzaville accueille le Paco. C'est une victoire pour le Congo, car il n'a pas été facile de l'emporter face à des candidats sérieux comme le Burkina Faso et le Mali. Le Congo était un outsider... Après donc le Bénin, le Congo est le deuxième pays partenaire du Paco », a déclaré Anatole Collinet Makosso. Le chef de ce projet est le Dr Hermann Fickinger de la GIZ Cotonou. C'est un connaisseur du Congo profond, qui a fait sa thèse de doctorat sur Pokola, dans la Sangha, il y a plus de trente ans. Notons que la GIZ a mené au Congo des projets dans les domaines de la santé, de la promotion des petites et moyennes entreprises, de l'agroforesterie, de la protection de la nature et de l'environnement.