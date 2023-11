Congo-Kinshasa: Kinshasa/Bandalungwa - Gilva Muhunda, un jeune abatteur des chèvres condamné à la peine de mort pour meurtre

Dans le souci d'extirper le phénomène Kuluna dans la Ville-province de Kinshasa, en général, dans la commune de Bandalungwa, en particulier, une bande de jeunes criminels (Kuluna) a été jugée au cours d'une audience foraine organisée le jeudi 9 novembre 2023, par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Kalamu. Siégeant en matière de flagrance, le Tribunal a condamné trois jeunes garçons Kuluna ( Kalala Tshibangu, Kimpela et Bokungu) pour extorsion des biens, association de malfaiteurs et coups et blessures volontaires. Aussi, Gilva Mahunda a été, pour sa part, condamné à la peine de mort pour meurtre de M. Guy Mahunga de la famille Welo Musungu, tous abatteurs des chèvres au marché Makolo Ngulu, situé dans la commune de Bandalungwa. Meurtre commis le 7 novembre 2023.

En substance, le prévenu Gilva avait tué son ami Guy en lui lançant un couteau dans la poitrine pendant une altercation des marchés pour abattre les chèvres d'un particulier.

« Guy c'est un ami. Tout le monde qui est sur le marché sait. Je n'avais pas l'intention de le tuer. C'est juste une conséquence d'une altercation des marchés. D'ailleurs, c'est lui qui avait commencé à me lancer le couteau que j'avais esquivé. Pour me défendre, j'avais riposté sans aucune préméditation de le tuer. Malheureusement, le couteau est allé du côté gauche de sa poitrine », a précisé Gilva tout en demandant l'atténuation de son infraction en homicide praeter-intentionnelle car, le résultat aurait dépassé le but recherché. Hélas ! Sa demande en connivence avec ses avocats, n'a été qu'un coup d'épée dans l'eau. Le Tribunal en a décidé autrement.

%

«Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Kalamu siégeant en matière de flagrance condamne le prévenu Gilva Mahunda à la peine de mort pour meurtre de son collègue de travail, et à payer une somme de 100.000 (cent mille) dollars américains équivalent en Francs congolais, pour les dommages et intérêts subis par la famille du défunt», a dit le Juge-président Amisi Mulenga, avant de mettre à la charge du prévenu, l'obligation de payer les frais de justice, à défaut de quoi, il va subir la peine de trente jours de prison.

Par ailleurs, le prévenu Kalala Tshibangu a été condamné à 20 ans de prison pour coups et blessures volontaires et extorsion de 1400 dollars américains et autres biens de la journaliste Claudia Esakwa. Une opération criminelle effectuée au niveau du pont Makelele à Bandalungwa, dans la nuit du samedi 4 novembre 2023.

S'agissant des prévenus Kimpela et Bokungu qui avaient attaqué violemment Mme Claudine Bamba au niveau du pont Makelele entre l'arrêt Pharmacie et l'hôpital de Kintambo lui ravissant un sac contenant 20 Euros, un téléphone iPhone coutant 400$, un parfum etc., le TGI de Kalamu les a condamnés à une peine de servitude pénale principale de 20 ans pour association de malfaiteurs et extorsion des biens. Il les a obligés à payer une somme de 1.000 (mille) USD, payable en Francs congolais, et les frais de la justice, à défaut de quoi ils doivent subir une peine de 30 (trente) jours de prison.

Il sied de souligner que le criminel Kimpela a été également condamné pour coups et blessures infligées à M. Lakoul Alain, le vendredi 3 novembre 2023 à 16h à Bandalungwa.

Très déterminé à mettre un terme au phénomène Kuluna qui dérange la quiétude des habitants de sa commune, le Bourgmestre de la commune de Bandalungwa, Alphonse Ndofula a précisé que l'organisation de cette audience publique, qui n'est pas la première depuis sa nomination, est un message très fort pour tant d'autres criminels qui persistent. C'est aussi un rappel à ses administrés que l'Etat existe et fait peser sa puissance publique au moment venu. C'est dire que la police de Bandalungwa est et restera à pied d'oeuvre pour décourager les récalcitrants en phénomène Kuluna.

Parce que nul n'est au dessus de la loi, les quatre criminels ont été directement conduits à la « prison centrale de Makala » pour purger leurs peines.