Congo-Kinshasa: Journée porte ouverte à son nouveau site de la 2ème rue Limete/Industriel, Chambre froide Elikya P - La modernité dans le monde des surgelés en plein cœur à Kinshasa !

*Promue par un natif du Congo, la Chambre froide Elikya P a officié, hier lundi 13 novembre 2023, une journée porte ouverte à son nouveau site de la 2ème rue Limete/Industriel. A cette occasion, accueillant de nombreux clients et une représentation de la presse nationale, cet établissement a mis en lumière leur démarche innovante dans le secteur local des surgelés et démontré leur intérêt à servir la population locale en vivres frais et secs en marge des festivités de fin d'année.

Intérêt de la Journée porte ouverte

Face à la presse, Fabrice Mwamba Biduaya, Chargé de communication de cet établissement, a décrit les services dument rendus. "La Chambre froide Elikya P a désormais une nouvelle adresse. Cela fait trois mois que nous sommes ici. Nous étions à la 11ème rue Limete/Industriel, et aujourd'hui nous voici à la 2ème rue. Notre Chambre froide a une particularité, à savoir la vente des vivres frais et secs. Dans la première catégorie, nous retrouvons des poulets, des poisons, des cuisses et autres. Tandis que la deuxième catégorie comprend du riz et de l'huile", a-t-il déclaré.

Pour lui, "Nous avons organisé cette journée et convié la presse pour exposer ce que nous faisons. Nous avons été toujours été habitué à des chambres froides archaïques, et nous, la Chambre froide Elikya P, nous apportions la modernité dans ce monde des surgelés. Aussi, nous sommes à deux pas des festivités de fin d'année et nos portes sont grandement ouvertes pour approvisionner les maisons de nos vivres frais".

Festivités de fin d'année

"Aujourd'hui, c'était la vente promotionnelle. Il y aura des stratégies qui seront mises en place pour faire revivre aux Kinois ces années d'attente. Je demanderai aux autorités d'accompagner cette initiative entamée par un jeune congolais", a rétorqué Fabrice Mwamba Biduaya sur une interrogation des professionnels des médias.

Aménagement hors-pair

Installée à l'entrée de la 2ème rue Limete/Industriel, la Chambre froide Elikya P comprend trois grandes parties qui sont le hall, la salle commerciale et la chambre froide. Dans le hall, il s'y retrouve notamment un parking sécurisé des véhicules, un espace macadamisé et un groupe électrogène pouvant desservir le complexe en cas de coupure d'électricité.

Au niveau de la salle commerciale, il est compris un cadre d'accueil des clients d'une capacité de 80 places assises, d'une réception faisant office de facturation, d'un service caisse et d'un service comptabilité.

Enfin, la chambre froide, dernier compartiment, contient une capacité de 20 conteneurs de quarante pieds.