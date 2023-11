Congo-Kinshasa: Renatelsat - Le DG Achinda suspendu, Muyaya appelle les agents au travail

*Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et Médias, s'est entretenu ce jeudi 09 novembre 2023 dans la cour de son cabinet, avec la délégation syndicale du Réseau National de Télécommunications par satellite, Renatelsat. Cette rencontre est intervenue 48 heures après la suspension du DG Achinda, en fonction depuis 2001.

La délégation syndicale a fait spécialement le déplacement jusqu'au cabinet du ministre pour le remercier de cette suspension qui constitue un ouf de soulagement pour les agents et cadres.

Ces agents ne se sont pas retenus d'exprimer leur joie auprès du ministre pour son esprit d'écoute et le souci d'apporter de réformes à cet établissement de l'état qui peine encore à subir la transformation comme les autres entreprises de l'Etat.

En réaction, le ministre Muyaya les a invités à maintenir un climat du travail sain. « Quand vous êtes venus vers moi, vous m'aviez dit que le climat du travail n'est pas bon, le climat du travail est malsain. Je vous ai écoutés et comme on doit faire les choses dans le règle, j'ai saisi mes supérieurs et on a pris la décision. Ma seule demande est que vous améliorez le rendement de votre travail » a insisté le ministre de la communication et médias.

Il y a lieu de rappeler qu'il est reproché à l'ADG de Renatelsat, entre autres:

1. L'abus du pouvoir concernant les agents nouvellement engagés, les conflits syndicaux, la promotion unilatéral de grade en faveur de quelques agents et cadres

2. Insubordination caractérisée

3. Refus persistant d'obtempérer et manque de considération

Ce qui avait pour conséquence de créer un climat malsain du travail au sein de Renatelsat depuis plus de 20 ans qu'il est à la tête de cette entreprise.

Rappelons que Renatelsat est parmi les entreprises qui n'ont pas subi une Transformation selon la loi de 2018. Un dossier que l'homme du changement de narratif suit à la lettre pour y apporter de réformes exigées.

Renatelsat, soulignons-le, est une entreprise stratégique dans le secteur audiovisuel et des télécommunications, qui coopère avec la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) et la société congolaise des postes et télécommunications (SCPT).