Gambie: Le président Barrow conclut les réunions de Riyad dans un esprit positif

Résidence Présidentielle, Banjul, 13 Novembre 2023 :

Son Excellence, le Président Adama Barrow, a couronné dimanche ses engagements officiels au Royaume d'Arabie Saoudite en tenant des discussions avec plusieurs personnalités de haut niveau concernant des domaines d'intérêt commun entre le Royaume et le gouvernement de la Gambie, notamment en matière de commerce et d'investissement, de sécurité, de justice et d'emploi.

Le Président a félicité les autorités saoudiennes, en particulier Sa Majesté le Roi Salman, le Premier Ministre et le prince héritier Mohammed Bin Salman, pour l'hospitalité qui a été accordée à lui et à sa délégation lors de l'accueil de deux sommets importants, le sommet Afrique-Arabie Saoudite et le sommet extraordinaire de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) sur la Palestine.

Le président Barrow a assuré les autorités saoudiennes du soutien et de la coopération de la Gambie, soulignant les valeurs attachées à leurs relations. Il a cité des domaines qui non seulement permettront de stimuler le développement socio-économique de la Gambie, mais également favoriseront la création d'opportunités d'investissement pour les citoyens saoudiens en Gambie. Le Président a remercié le gouvernement saoudien pour le financement des projets de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) en Gambie, qu'il a décrits comme des « projets qui rehausseront le niveau de vie car ils auront un impact sur la vie des Gambiens de nombreuses années au-delà de l'accueil du Sommet de l'OCI. »

%

Le ministre saoudien de l'Intérieur, Son Altesse Royale, le Prince Abdul-Aziz Bin Saud Al-Saud, a décrit la Gambie comme un « pays ami important pour le Royaume ». Le Prince a félicité le président Barrow pour ses réalisations positives en faveur de la Gambie et des Gambiens. Il l'a assuré du soutien du prince héritier pour renforcer leur coopération en matière de sécurité, et ce, en vue de créer un environnement stable et sécurisé pour tous.

Concernant la coopération économique, le Ministre Saoudien des Finances, S.E. Mohammed Al Jaadan, a mis l'accent sur les opportunités de commerce et d'investissement, mettant en exergue les réformes du Royaume pour soutenir les partenaires dans des projets stratégiques et substantiels.

Dans la même veine, le ministre saoudien de la Justice, S.E. Sheikh Dr. Walid bin Muhammad Al-Samaani, a déclaré sa reconnaissance concernant la signature d'un protocole d'entente entre son ministère et son homologue de la Gambie. Il a déclaré que son ministère s'engage à soutenir le système judiciaire de la Gambie et l'État de droit. Le ministre de la Justice a également réitéré l'importance que Sa Majesté le roi Salman et le prince héritier Mohammed Bin Salman attachent aux relations de l'Arabie Saoudite avec l'Afrique.

En outre, le Ministre des Ressources Humaines et du Développement Social, S.E. Ahmed bin Suleiman Al- Rajhi, a informé le président Barrow que l'Arabie saoudite avait entrepris des réformes importantes afin de protéger les droits et intérêts des ressortissants étrangers dans le marché du travail.

Tandis que la Gambie se prépare à accueillir le prochain sommet de l'OCI, le Secrétaire Général de l'OCI, S.E Hussein Brahim Taha, a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'avancement des préparatifs de la Gambie en vue de l'organisation du prochain sommet de l'OCI. Il a remercié le Président Barrow pour l'honneur qui lui a été fait, à lui et à son équipe, tout en assurant le président de leur soutien total pour un sommet réussi en Gambie.

Concernant le soutien humanitaire fourni par le Royaume d'Arabie Saoudite à la Gambie, le Président Barrow a reçu une délégation du King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, conduite par son PDG, S.E. Dr Abdullah Al-Rabiah, et le PDG d'Al-Balsam International Organisation, S.E. Emad Bukhari, et leurs délégations.

Les deux organisations collaborent avec la Fondation de la Première Dame Fatoumatta Bah-Barrow - FaBB pour compléter les projets sociaux du gouvernement visant à améliorer la vie des Gambiens, y compris la fourniture de services de soins de santé aux personnes vulnérables. Ils ont réitéré leur engagement à maintenir le partenariat avec FaBB.

Après une série d'audiences, le président Barrow a terminé ses engagements par une visite guidée de la terrasse AlBujari Terrace à Diriya - La ville de la terre à Riyad, d'où est originaire le Royaume d'Arabie Saoudite. La Diriya est préservée et maintenue avec son style de vie folklorique historique du patrimoine saoudien.

Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et mérite d'être visitée.

Le président Barrow et la délégation accompliront la Umrah lundi avant leur retour à Banjul.

Le deuxième témoin de l'accusation confirme que l'auteur présumé des tirs sur les agents de la Brigade d'Intervention de la Police a ouvert le feu à six reprises

Le Département de l'Immigration de la Gambie lance l'opération "Zéro Départ" contre la migration clandestine