Gambie: Le Département de l'Immigration de la Gambie lance l'opération 'Zéro Départ' contre la migration clandestine

A fin d'endiguer le flux de jeunes qui se lancent dans la migration irrégulière en haute mer, le Département de l'Immigration de la Gambie (GID) a entrepris jeudi dernier une initiative ambitieuse avec le lancement de son "Opération Zéro Départ" contre la migration irrégulière.

L'opération, qui vise à intensifier la lutte contre la migration irrégulière le long de la côte du pays, verra désormais une présence accrue des agents du Département de l'Immigration le long des principaux points de départ présumés, de Kartong à Banjul, ainsi que dans certaines parties de la région de North Bank.

Cette mesure a été prise alors que le pays lamente la mort de dizaines de jeunes au cours de la périlleuse traversée en mer lorsqu'ils ont tenté d'atteindre les îles Canaries en Espagne.

En outre, l'opération, qui durera jusqu'en décembre, vise également à impliquer davantage de communautés et de parents, et ce, en vue de tenir des discussions sur les causes profondes et les moyens de réduire l'immigration clandestine dans le pays.

Lors du lancement de l'opération au Centre de Pêche de Bakau, Baboucarr Jammeh, Directeur des opérations du Département de l'Immigration de la Gambie, a souligné l'importance de l'initiative, tout en exprimant sa tristesse face à la récente catastrophe maritime qui a coûté la vie à de nombreux jeunes dans le pays.

Il a révélé que le Département de l'Immigration de la Gambie a toujours plaidé contre la migration clandestine en haute mer, tout en précisant que la migration est un phénomène ancien.

« Nous ne prétendons nullement que nous pouvons mettre fin au phénomène de la migration, car la migration existe depuis mille ans. La migration a commencé depuis belle lurette; c'est un phénomène ancien. Nous nous opposons à la migration irrégulière, car elle coûte la vie à nos jeunes et à nos proches, » a-t-il déclaré.

Le directeur des opérations a fait l'éloge des ressources dont ils disposent pour l'opération, rappelant qu'ils ont suffisamment de personnel en civil opérant au sein de la population, notamment le long des communautés côtières.

Il a également parlé de leur intention d'impliquer des collègues d'autres forces soeurs, l'objectif global étant de mettre un terme à la migration irrégulière.

Pour sa part, Sulayman Kujabi, directeur des opérations pour la municipalité de Kanifing, a reconnu que l'opération a été planifiée par le haut commandement du Département de l'Immigration de la Gambie, compte tenu du nombre élevé de jeunes qui s'embarquent pour le périlleux voyage vers les îles Canaries.

« Nous disposons des effectifs nécessaires pour dissuader et détecter les personnes qui empruntent ce voyage périlleux vers l'Europe, » a-t-il déclaré. « Notre objectif n'est pas de mettre fin à la migration, car elle existe depuis les temps immémoriaux. Notre objectif est de garantir qu'elle se déroule de manière sûre et ordonnée, afin que nos jeunes puissent voyager en toute sécurité. Nous ne voulons nullement empêcher les jeunes de se rendre en Europe, mais nous désirons les guider et leur conseiller d'utiliser les voies et moyens appropriés, et c'est la raison pour laquelle des ambassades sont installées dans le pays.

Le directeur Kujabi a également évoqué les graves conséquences associées à l'immigration clandestine, rappelant que l'initiative vise à renforcer la confiance. Elle vise également à inciter les communautés à comprendre certaines des conséquences liées au voyage.

Mariama Nyang, directrice de la Région de la Côte Ouest, a exprimé des sentiments similaires.

L'opération, a-t-elle dit, aidera à détecter et à empêcher les jeunes de se rendre en Europe par des moyens irréguliers.

Elle a reconnu qu'en tant qu'agents des forces de l'ordre, leur premier devoir est de protéger les vies et les biens, estimant que les personnes qui empruntent les chemins de l'immigration clandestine sont leurs frères et soeurs.

La directrice de la Région de la Côte Ouest a également parlé de l'initiative présentement en cours de planification qui comprend une plus grande sensibilisation, ainsi qu'une augmentation des patrouilles dans les communautés locales, en vue de freiner la tendance.

« Un nombre important de jeunes hommes et femmes ont perdu leurs vies en haute mer, il est temps de dissuader et de protéger nos jeunes pour sauver la future génération du pays, » a-t-elle déclaré.

