Sénégal: Un réseau citoyen se mobilise contre la pollution des eaux au large de Dakar

À Dakar, la qualité de l'eau autour de la presqu'île est scrutée par la société civile. Face au rejet des eaux usées dans l'océan et à l'urbanisation incontrôlée de la capitale, un réseau citoyen de suivi de la qualité des sites de baignades et spots de surfs dakarois a été lancé le 9 novembre 2023 par la Surfrider foundation Sénégal. Reportage.

Au large, des surfeurs prennent de grosses vagues qui s'échouent sur la plage du Virage. Sur la rive, Carine Loret, résidente à Dakar, est inquiète de la qualité de l'eau dans laquelle elle a l'habitude de se baigner : « On voit effectivement des bouches d'égout parfois. Donc, on se demande s'il n'y a pas des déversements quelconques, il y a des plages sur lesquelles on ne va plus. »

Grâce à un réseau citoyen qui vient d'être lancé, plus de 130 prélèvements vont être réalisés deux fois par mois sur six plages de la capitale, ils seront ensuite analysés. Assane Seck, ancien chef des maîtres-nageurs de la plage de Ngor, se félicite de voir pour la première fois une étude de long terme sur la qualité de l'eau : « Il y a des moments, quand on sort de l'eau, on a des démangeaisons... mais les inquiétudes par rapport à la qualité de l'eau, c'est une question que les baigneurs ne se posaient pas parce que c'était (un problème) qu'ils ignoraient. »

Le projet vise aussi à sensibiliser les usagers et à définir un cadre de concertation avec les autorités afin d'agir sur la réduction de la pollution des eaux. Babacar Thiaw est le président de la Surfrider foundation Sénégal, à l'initiative du projet : « Après, c'est au gouvernement de nous accompagner par une réglementation efficace, et de nous donner des moyens techniques qui nous permettront de traiter cette eau-là avant de la relâcher dans la mer. »

Les résultats seront publiés de façon régulière jusqu'à la fin de la première phase en juin 2024.