Afrique de l'Ouest: Mines Awards Guinée - La compagnie RUSAL récompensée

La société minière RUSAL a été honorée samedi, 11 novembre 2023, par la plateforme de distinction « Mines Awards Guinée ». Cet événement qui est à sa deuxième édition se veut un espace de célébration des performances des sociétés minières guinéennes.

Ce sacre de la société minière Russe pour les performances et impacts sur la population locale est perçu comme une source de motivation. Le représentant du Chef de la Représentation de RUSAL en Guinée à la cérémonie s'est engagé à continuer dans la même dynamique, rapporte un journaliste que Guineematin.com avait dépêché sur place.

En représentant Alexander Larionov, le Chef de la Représentation de RUSAL en Guinée, à cette plus grande messe de distinction des acteurs miniers guinéens, Pavel Tereshko a commenté le décernement du prix: « Je peux vous dire que depuis plus de 20 ans, Rusal n'est pas uniquement la plus grande société en matière de production de Bauxite et d'alumine, mais elle est aussi dans le domaine social. Depuis 2006, on détient le statut d'une compagnie socialement responsable. Chaque année, on met en oeuvre beaucoup de projets sociaux visant à lutter contre la pauvreté, à améliorer la qualité de vie, le développement des infrastructures, les programmes éducatifs et médicaux.

Par exemple, depuis 2011, on a octroyé plus de 250 bourses aux étudiants guinéens qui ont eu la possibilité d'être formés dans les institutions russes. Notre dernier programme, c'était en 2022, qui a octroyé 50 bourses aux étudiants guinéens qui se sont rendus en Russie pour apprendre plusieurs disciplines médicales. Cette année, on a déjà réalisé beaucoup de projets notamment la construction de forages d'eau potable dans les préfectures de Fria et Kindia.

Par ailleurs, on a construit un centre médical et un centre de santé dans la préfecture de Kindia. On a aidé les populations locales dans toutes les régions où nos entreprises sont présentes. Je m'en vais vous rassurez que nous allons continuer dans la même dynamique à aider la population locale. Et donc, je suis très content d'avoir reçu ce prix », a dit le représentant du Chef de la Représentation de RUSAL en Guinée.

Pour les concepteurs de cette plateforme de reconnaissance, 17 lauréats venus du secteur minier guinéen se sont vus décerner au cours de la cérémonie un prix de performance. Selon Étienne Capi Balamou, porte-parole du comité d'organisation de « Mines Awards Guinée », cette célébration des performances des sociétés minières est une manière de galvaniser les investisseurs miniers à continuer à oeuvrer pour le développement socioéconomique de notre pays.

«Cet événement est une tendance qui vise à distinguer les acteurs miniers dans l'optique de faire avancer la Nation Guinéenne. Par rapport à cela, il y a eu des critères qui ont prévalu à cette distinction. Il y avait d'abord : la catégorie de la production, l'employabilité, le respect du contenu local et le respect du code minier guinéen. À travers ces quatre critères, il y a eu 17 prix distinctifs dans tous les secteurs. C'est notre façon de galvaniser ces investisseurs étrangers dans l'optique qu'ils continuent à venir chez nous en Guinée pour créer de l'emploi et contribuer à notre développement », a dit ce membre du comité d'organisation.

De son son côté, Yacouba Kourouma, conseiller économique au ministère des Mines et de la géologie et représentant du ministre des mines, a invité les miniers à continuer à oeuvrer pour un partenariat gagnant gagnant.

«Nous encourageons les acteurs miniers à travailler avec l'État dans le cadre d'un partenariat gagnant gagnant comme tout cela est matérialisé dans ce qu'on appelle convention minière, qui est l'obligation entre les sociétés minières et l'État. Donc, chaque partie en ce qui la concerne, doit travailler à respecter ses engagements. L'État doit respecter ses engagements en créant un environnement juridique, transparent dans le secteur minier en sécurisant les investisseurs miniers. Les promoteurs miniers aussi à travailler de manière à respecter les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de l'État dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs projets miniers », a dit M. Kourouma au nom de son ministre, Moussa Magassouba.

RUSAL a été l'une des premières entreprises privées à aider l'Afrique en matière de la lutte contre les maladies infectieuses de masse. Ainsi, en 2015, lors de l'épidémie d'Ebola, RUSAL a construit dans la région de Kindia un Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS) qui, pendant la pandémie de Covid-19, reçoit des patients avec un diagnostic confirmé de coronavirus. En juin 2020, RUSAL a réalisé en 21 jours un nouveau Centre multifonction à Fria en vue de renforcer le système sanitaire guinéen.

En juillet 2020, RUSAL a affrété un avion-cargo humanitaire médical pour livrer en Guinée une cargaison médicale dans le cadre de son action contre la propagation de la pandémie de Covid-19 en Guinée. La cargaison comprenait des dizaines de types de médicaments, ainsi que du matériel médical de pointe et des consommables pour le traitement des patients atteints de coronavirus. En novembre 2020, RUSAL a remis à la Guinée deux nouvelles ambulances dotées d'équipements de pointe, y compris des ventilateurs destinés à fournir des soins médicaux d'urgence et à assurer la réanimation des patients. En MARS 2021 RUSAL a livré 10 000 doses de vaccins « Spoutnik V » pour aider la Guinée à lutter contre le COVID-19.

Dans le domaine de l'éducation RUSAL à travers ses programmes, BOURSE RUSAL continue d'offrir des bourses d'études aux étudiants guinéens. Dans le cadre de la dernière édition de ces programmes - Bourse RUSAL 2022 - la Société a offert 50 bourses aux étudiants guinéens qui leur permettrait de recevoir la formation professionnelle en Russie. Ce programme permettra de former des médecins généralistes, chirurgiens, cardiologues guinéens hautement qualifiés, ainsi que des spécialistes en soins infirmiers et des laborantins. En outre, les étudiants admis pour ledit programme bénéficieront d'un stage dans les centres médicaux de la société. Les meilleurs, une fois diplômés, se verront offrir un emploi dans les entreprises de RUSAL en Guinée.

À préciser que cette cérémonie de reconnaissance a pris fin par la projection des vidéos court métrage qui mettent en lumière les actions menées par certaines sociétés minières comme RUSAL.