Egypte: Éliminatoires Mondial 2026 - Mohamed Salah en action parmi les stars

Le prolifique buteur de Liverpool et capitaine égyptien Mohamed Salah entre en action à l'occasion des premiers matchs qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Auteur d'un doublé, dimanche 12 novembre, lors de la victoire de Liverpool sur Brentford (3-0), Mohamed Salah a une nouvelle fois impressionné son monde, à commencer par son entraîneur Jürgen Kopp, qui juge le Pharaon comme un « joueur exceptionnel ».

Salah en est désormais à 200 buts en Premier League. Il était par ailleurs le deuxième Africain le mieux classé au Ballon d'Or le mois dernier derrière l'attaquant de Naples et du Nigeria Victor Osimhen. L'international égyptien, icône dans son pays, est dorénavant prêt à briller contre ses rivaux du Groupe A, Djibouti et la Sierra Leone (16 et 19 novembre).

Djibouti fait partie des équipes nationales africaines les plus faibles et la Sierra Leone sera handicapée par l'obligation d'organiser son match au Libéria, car elle ne dispose pas d'un stade aux normes internationales.

Seul buteur des Pharaons en Russie

Si l'Égypte a remporté sept fois la Coupe d'Afrique des nations (CAN), un record, elle connaît des difficultés lors des qualifications pour la Coupe du monde. Mohamed Salah et ses coéquipiers étaient tombés face au Sénégal en matchs de barrage et n'avaient pas pu se qualifier pour le dernier Mondial au Qatar en 2022. En 2010 pour le Mondial sud-africain et 2014 pour l'édition au Brésil, l'Égypte avait aussi perdu en barrages, respectivement face à l'Algérie et au Ghana.

%

En Russie, en 2018, attendu comme l'un des grandes attractions de la Coupe du monde, l'attaquant avait quitté la compétition sur une troisième défaite face à l'Arabie saoudite, lors de la phase de groupes, après l'Uruguay et la Russie. Il était arrivé blessé, après une luxation à l'épaule, quelques semaines avant le début de la compétition lors de la finale de Ligue des champions. Il reste le seul buteur de ce Mondial russe avec les Pharaons, avec deux réalisations, même s'il était loin de marcher sur l'eau, alors que son équipe était très fébrile défensivement. Un joueur seul ne peut pas tout.

Le défi le plus important pour Salah et ses coéquipiers pourrait venir du Burkina Faso, classé 10e en Afrique, cinq places derrière l'Égypte. La Guinée-Bissau et l'Éthiopie sont les autres prétendants au Groupe A.

Les neuf vainqueurs de groupe se qualifieront pour ce premier Mondial à 48 équipes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il pourrait y avoir une 10e qualification africaine lors de barrages intercontinentaux avec deux places à la clef.