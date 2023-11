Sénégal: Présidentielle 2024 - Amadou Ba, à l'épreuve de l'APR

Désigné par le président de la République, Macky Sall pour poursuivre son ambition de voir la coalition Benno Bokk Yakaar conserver le pouvoir jusqu'à l'horizon 2035, le Premier ministre Amadou Ba peine toujours à incarner la posture d'un candidat de rassembleur. En plus de l'équation d'anciens camarades de parti qui ont quitté le navire après l'officialisation de sa désignation pour tenter leur chance, Amadou Ba est aujourd'hui appelé à composer avec une famille politique très divisée sur la question de son leadership, de plus en plus remis en question publiquement par certains de ses camarades de partis.

Le président de la République, Macky Sall s'est-il trompé de stratégie en misant sur son Premier ministre, Amadou Ba pour poursuivre son ambition de voir la coalition Benno Bokk Yakaar conserver le pouvoir jusqu'à l'horizon 2035 ? Tout porte à leur croire au regard de la persistance des dissensions entre l'actuel candidat de la majorité et certains responsables du camp présidentiel.

En effet, en plus d'un contexte politique très hostile à sa candidature du fait de l'incapacité de son gouvernement à apporter des réponses à l'inflation quasi-généralisée de tous les produits de consommation, au drame de l'immigration mais au problème de l'état de droit, l'actuel Premier ministre, candidat de la majorité fait face à une situation très particulière.

En plus de l'équation d'anciens camarades de parti à l'image de Mahammed Boun Abdallah Dionne , Aly Ngouye Ndiaye et Mame Boye Diao qui ont quitté le navire après l'officialisation de sa désignation pour tenter leur chance, Amadou Ba est aujourd'hui appelé à composer avec une famille politique très divisée sur la question de son leadership qui est de plus en plus remis en question publiquement par certains de ses camarades de partis.

La sortie ce weekend de certains responsables politiques dont l'ancien ministre de la Communication et ex maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, l'ambassadeur du Sénégal à l'Unesco, Souleymane Jules Diop et l'adjoint au maire de Mbacké Lamine Bara Gaye par ailleurs, Directeur du SNEIPS peuvent renseigner à suffisance sur le morale de la troupe de la coalition au pouvoir. Invité de l'émission Grand Jury chez nos confrères de la Radio futur média, Souleymane Jules Diop n'a pas caché sa crainte sur la posture actuelle de leur candidat, Amadou Ba.

«Il commence à susciter de l'inquiétude dans nos rangs. C'est profond ce que je vous dis. Moi, je suis 100% Amadou Bâ et depuis longtemps. C'est un homme pétri de qualités. Mais, il ne fait pas assez. Et si ça continue comme ça, l'opposition bien organisée peut nous battre à la prochaine présidentielle», a-t-il prévenu.

Abondant dans le même sens, Lamine Bara Gaye qui était l'invité de l'émission «Objection» de la radio Sud Fm (privée) a fait remarquer que « l'ennemi redoutable » de leur coalition le 25 février prochaine ce n'est pas leurs ex camardes qui ont quitté la mouvance présidentielle et acté leurs candidatures. Mais plutôt « ce bastion de responsables frustrés qui sont encore dans la coalition, à des positions insoupçonnées dans l'appareil gouvernemental et étatique, qui n'ont pas encore posé d'actes montrant qu'ils portent la candidature d'Amadou Ba».

Pour sa part, l'ancien maire de Kolda a accusé l'actuel candidat de Benno d'avoir empiré la situation de confusion qui mine actuellement la mouvance présidentielle «par son dispositif parallèle ou en marge du Benno avec des mouvements appelés partout DEBOUT».