Maroc: FRMST - Plusieurs activités sportives à Dakhla, El Guerguerat et Bir Gandouz, les 19 et 20 novembre

Dakhla — La Fédération Royale Marocaine du Sport pour Tous (FRMST) organise, les 19 et 20 novembre, la 2ème étape des "Foulées féminines de la victoire" à Dakhla et une caravane sportive au poste frontière El Guerguerat et à la commune de Bir Gandouz, à l'occasion de la célébration de la Fête l'indépendance.

Organisées en coordination avec la wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab, ces deux manifestations sportives visent à sensibiliser l'ensemble des composantes de la société toutes catégories d'âges confondues à l'importance du sport et à généraliser la pratique de l'activité physique, indique un communiqué de la FRMST.

La FRMST avait organisé, le 14 octobre à Nador, la première étape du programme national des "Foulées féminines de la victoire", initié sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, avec la participation de plus de 20.000 coureuses de diverses couches sociales et catégories d'âges, note le communiqué.

Cette caravane, qui vise à encourager et promouvoir la pratique sportive, fera escale dans plusieurs villes du Royaume, à savoir Es-Semara (2 mars), Oujda (8 mars), Midelt (21 avril) et Rabat (12 mai).

Dans la même veine, la FRMST organise, le 20 novembre au poste frontière El Guerguerat et à la commune de Bir Gandouz relevant de la province d'Aousserd, une caravane sportive comprenant des activités sportives et ludiques, en plus de jeux traditionnels.

A rappeler que la FRMST avait organisé le 4 décembre 2017 à la commune de Bir Gandouz, une caravane sportive et ludique au profit de la population, en vue de promouvoir l'activité physique parmi les différentes couches sociales, notamment au profit des femmes et enfants.