Maroc: La conjoncture politique et socioéconomique au centre d'une réunion de l'instance de la présidence de la majorité gouvernementale

Rabat — Les questions relatives à la conjoncture politique et socioéconomique dans le Royaume ont été au centre d'une réunion organisée, lundi à Rabat, par l'instance de la présidence de la majorité gouvernementale.

Cette réunion, présidée par le président du Rassemblement National des Indépendants, Aziz Akhannouch, et les secrétaires généraux du Parti Authenticité et Modernité et du Parti de l'Istiqlal, respectivement, Abdellatif Ouahbi et Nizar Baraka, s'est tenue en présence des présidents des deux Chambres du Parlement, des ministres et des membres des groupes parlementaires des trois partis au sein des deux Chambres, ainsi que du secrétaire général de l'Union constitutionnelle Mohamed Joudar qui soutient le gouvernement, indique mardi un communiqué de l'Instance de la présidence de la majorité gouvernementale.

Elle a examiné les moyens de renforcer la collaboration entre le gouvernement et l'ensemble des composantes de la majorité gouvernementale, fait avoir le communiqué, notant que l'instance a salué l'engagement de l'Exécutif, conformément à l'agenda fixé par Sa Majesté le Roi, à mettre en oeuvre dans les délais impartis le chantier de la protection sociale après avoir réussi à généraliser le régime d'assurance maladie obligatoire fin 2022.

Il a été aussi question du passage à la deuxième phase de ce chantier national, initié par le Souverain et qui consiste en la mise en oeuvre avant la fin de l'année du programme d'aide sociale directe sur la base d'une vision claire et avec un budget sans précédent avoisinant les 35 milliards DH en 2024, ce qui permettra de mettre sur pied une nouvelle génération du contrat social entre l'État et les citoyens.

La majorité s'est également félicitée de la rencontre que le chef du gouvernement a eue avec les composantes de la majorité et de l'opposition au Parlement, laquelle a été consacrée à l'examen de la mise en oeuvre du programme d'aide sociale directe, ainsi que de l'esprit de responsabilité et d'engagement politique dont ont fait preuve l'ensemble des partis politiques ayant pris part à cette rencontre en assumant pleinement leurs rôles politiques.

La majorité a également salué l'adoption par le gouvernement du décret relatif à l'aide directe au logement et de la teneur du projet de Loi de finances 2024 qui reprend les orientations générales du programme gouvernemental et qui consacre les fondements de l'État social en dépit des contraintes économiques internes et exogènes.

Elle s'est en outre félicitée du souci du gouvernement, depuis le début de son mandat, à mener une véritable réforme de l'école publique pour consolider l'équité et l'égalité des chances entre l'ensemble des enfants marocains, à travers une approche participative associant les syndicats les plus représentatifs avec lesquels l'Exécutif a oeuvré, avec sérieux et responsabilité, pour donner corps à un nouveau statut, n'ayant pas été modifié depuis plus de 20 ans.

Le communiqué, qui souligne que le gouvernement a suivi la même voie du dialogue et d'ouverture adoptée par le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, a hautement salué la décision du chef du gouvernement de mettre en place une commission composée du ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, du ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences et du ministre délégué chargé du Budget pour mener un dialogue avec les syndicats au sujet des problématiques et points de divergence en vue d'améliorer ledit statut, ce qui reflète la volonté ferme du gouvernement de surmonter les différends.

La majorité a également souligné que la garantie de l'équité entre l'ensemble du corps enseignant en lui accordant les mêmes droits et devoirs est le seul souci du gouvernement en abordant cette nouvelle réforme, tout en veillant à remédier aux dysfonctionnement de l'ancien statut (2003) qui consacrait le système des catégories et ne garantissait pas une carrière professionnelle motivante.

Elle a réitéré par la même occasion sa gratitude à la famille de l'Éducation pour ses efforts et sacrifices au service de la qualité de l'enseignement, soulignant la forte adhésion de l'Exécutif au processus de réforme de l'école publique, ajoute le communiqué.

Par ailleurs et après avoir rappelé la teneur du Discours Royal à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, la majorité a salué la vision clairvoyante du Souverain visant à insuffler une nouvelle dynamique dans les provinces du Sud, réaffirmant son attachement constant à l'esprit de la Marche verte pour la poursuite du processus d'édification au Sahara marocain qui a connu, depuis l'accession de Sa Majesté le Roi au Trône de Ses glorieux ancêtres, un progrès considérable notamment après l'adoption du modèle de développement pour les provinces du sud.

La majorité gouvernementale a également exprimé sa satisfaction quant au contenu de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain, réitérant sa mobilisation derrière le Souverain pour renforcer le front interne en vue de défendre l'intégrité territoriale du Royaume et mettre en échec toutes les manoeuvres ourdies de ses ennemis.

Elle a condamné, avec vigueur, l'acte criminel et terroriste ayant visé un quartier résidentiel à Es-smara, soulignant la nécessité d'être ferme à l'égard de toute personne voulant porter atteinte à la quiétude et à la sécurité des citoyens ou à la stabilité du Royaume.

D'autre part, la majorité a dénoncé l'agression israélienne contre Gaza, appelant à l'arrêt immédiat de cette guerre, à une intervention de la communauté internationale pour la protection des civils et l'ouverture des couloirs humanitaires pour l'acheminement des aides aux Palestiniens, et à l'instauration avec l'autorité palestinienne d'une perspective politique à la cause palestinienne aboutissant à la solution à deux États et à l'établissement d'un État palestinien souverain et viable aux frontières de 1967, avec Al Qods-Est comme capitale.

Elle a hautement salué les grands efforts menés par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour la protection de la Ville Sainte et la préservation de son cachet historique, statut juridique et lieux religieux sacrés.

La majorité a salué la teneur de la Lettre Royale adressée par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, au chef du gouvernement pour l'ouverture du chantier de la réforme du Code de la famille, faisant part de son appréciation des Hautes orientations et de la clairvoyance du Souverain au sujet de ce grand chantier sociétal, et affirmant son adhésion à ce projet important en vue de sa réussite.

Elle s'est félicitée des grands rôles joués par les partis de la majorité gouvernementale au sein des deux Chambres du parlement que ce soit au niveau du contrôle ou de la législation, rappelant les rôles de l'opposition dans l'enrichissement du débat à même de cimenter le processus démocratique dans le Royaume.