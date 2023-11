Togo: Le respect de la terre nourricière et l'harmonie entre les peuples dans l'histoire d'un missionnaire

Lomé — Des constructions en forme de château, éparpillées dans les prés, dans les bois, sur les collines. Ce sont les habitations des Batammariba, une population d'environ 270 000 personnes, appelée Tamberma au Togo et Somba au Bénin. Le père Silvano Galli, missionnaire au Togo, décrit des zones reculées qui témoignent du respect de ce peuple ancien pour la Terre mère.

À l'heure du grand changement climatique mondial, de la crise environnementale qui fait tant de mal à la nature et à l'humanité dans son ensemble, et des appels constants à la protection de notre éco-monde que le Pape François continue de prôner, le père Silvano s'est inspiré de la visite qu'il a pu faire parmi les villages Tamberma grâce à un local qui l'a guidé à travers les montagnes de l'Atakora, dans le nord-est du Togo, jusqu'au site de Koutammakou, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

"La route pour y arriver n'était pas des plus faciles", raconte le missionnaire. Même le long de la piste qui traverse le site protégé par l'UNESCO, les difficultés n'ont pas manqué, à cause des flaques d'eau et de la boue. À Pimini, dans la banlieue de Nadoba, nous nous sommes arrêtés devant les maisons tamberma, appelées takyiènta, semblables à de véritables forteresses de terre, hautes de trois à cinq mètres."

"Il s'agit d'habitations souvent entourées de grands arbres de formes et de tailles différentes selon l'emplacement, l'époque et le statut social du propriétaire", explique-t-il. Il s'agit généralement d'un ensemble d'habitations à deux étages, réunies par un mur et une terrasse supérieure abritant la maison ancestrale principale au rez-de-chaussée."

La structure de ces habitations respecte pleinement le milieu naturel environnant. "Par des troncs d'arbres en forme de potence dans lesquels sont taillées les marches, on accède aux étages supérieurs et à la terrasse. On entre, un par un, par une seule ouverture qui donne accès à une pièce sans lumière. Au-dessus de la pièce ancestrale se trouve la chambre du propriétaire, tandis que la chambre des enfants est située au-dessus de l'entrée et de la grange. Sur la terrasse, il y a d'autres pièces au-dessus desquelles on fait sécher les céréales".

Le témoignage du prêtre SMA se termine par la définition de quelques particularités des habitants de ces takyiènta: "les Batammariba vivent en communion avec la nature, les animaux et les divinités familières, sous la protection des ancêtres et le regard de Kouyé, divinité suprême à laquelle le peuple offre les prémices de la récolte et des sacrifices. L'homme, les animaux et les éléments de la nature sont intrinsèquement liés, vivent en harmonie et dépendent les uns des autres", explique le prêtre.