Nigeria: La violence et la faible participation des électeurs relancent le débat sur les 'élections hors cycle'

Abuja — " Nous avons ce système démocratique depuis 25 ans, mais qu'avons-nous obtenu ? Nous devrions être libres de déterminer qui doit nous gouverner ou nous représenter à quelque niveau que ce soit ", affirme Lucius Iwejuru Ugorji, Archevêque d'Owerri, président de la Conférence épiscopale du Nigeria, au lendemain du vote pour l'élection des gouverneurs de trois États (sur les 36 que compte la Fédération nigériane).

La remarque amère du président de la Conférence épiscopale est partagée par de nombreux Nigérians. Les élections dites "hors cycle" ou tenues en dehors du processus électoral normal, au cours desquelles des voix sont exprimées pour les organes fédéraux et étatiques, remontent à 1999, lorsque la dictature militaire de l'époque a cédé la place au retour de la démocratie. On s'attendait à ce que des élections soient organisées régulièrement dans toute la fédération selon un cycle de quatre ans, mais après les élections de 1999, de nombreux candidats ont contesté judiciairement le résultat des élections dans de nombreux États. En conséquence, les tribunaux électoraux ont démis certains gouverneurs de leurs fonctions et ont ordonné leur réélection. Après les élections de 1999, des élections ont été organisées dans huit États de la Fédération en dehors du cycle électoral normal.

%

Le 11 novembre, des élections de gouverneurs ont eu lieu dans les États de Kogi (centre), Bayelsa (sud) et Imo (sud-est). Le All Progressives Congress (APC) du président Bola Ahmed Tinubu a remporté les élections dans les États de Kogi et d'Imo, tandis que le People's Democratic Party (PDP), parti d'opposition, a remporté celles de Bayelsa.

Le taux de participation a été faible car la violence qui a caractérisé la campagne électorale a dissuadé de nombreux électeurs de se rendre dans les bureaux de vote. Bien que la police ait mobilisé 92 565 policiers, dont 27 000 à Bayelsa, 25 565 à Imo et 40 000 à Kogi, appuyés par des hélicoptères, de graves violences ont été signalées. Dans l'État d'Imo, le président du parti travailliste et un membre du parti ont été battus ; dans l'État de Bayelsa, des fusillades et des meurtres ont été signalés avant et pendant les élections.

Dans d'autres endroits, des fonctionnaires de la Commission électorale indépendante ont été pris en otage, tandis que dans l'État de Kogi, avant le vote, des personnes ont été trouvées en possession de bulletins de vote pré-remplis, ce qui a entraîné la décision d'annuler les élections dans certains bureaux de vote. De nombreux problèmes logistiques, l'achat de votes et la collusion entre les fonctionnaires du gouvernement de l'État, les agents de sécurité et les fonctionnaires électoraux ont été signalés.

Selon un certain courant de pensée, les "élections hors cycle" pourraient contribuer à identifier et à corriger les distorsions du système électoral, mais elles se sont avérées encore pires que les élections régulières, au point que l'ancien président Goodluck Jonathan a demandé que la Constitution soit modifiée pour mettre fin au vote en dehors du cycle régulier.

La soif d'argent et de pouvoir de nombreux candidats est considérée comme la principale cause de cette situation. "Alors que les titulaires d'une fonction publique devraient savoir que le pouvoir est éphémère, nos jeunes devraient résister à la tentation de s'offrir comme chair à canon ou comme voyous", a souligné Mgr Ugorji. Le cardinal John Olorunfemi Onaiyekan, Archevêque émérite d'Abuja, a fait part de considérations similaires. "Si le gouverneur était quelqu'un qui se présentait pour servir le peuple, il n'y aurait pas besoin de tout cela. Pourquoi tant de bagarres pour le poste de gouverneur ? "C'est parce qu'il est utilisé pour exalter les gens, pour obtenir le pouvoir, qui est utilisé pour des intérêts égoïstes au lieu d'être utilisé pour servir le bien commun", a-t-il conclu.