Mali: Lutte contre le terrorisme- Le Président malien annonce la libération de Kidal

Dans un message adressé à la nation ce mardi 14 novembre 2023, via son compte X (ancien Twitter) le président du Mali a annoncé la libération de Kidal. Rapporte le site abamako.com.

« Mes chers compatriotes, en application de la résolution 2690 (2023) des NU, aujourd’hui 14/11/23, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos FAMAs, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux Gat », a déclaré le Colonel Assimi GOÏTA.

Aussi, la source ajoute que le président de la Transition a exprimé sa gratitude envers Allah et a souligné que ces opérations menées au cours des derniers jours, ont infligé des pertes significatives aux Groupes Armés Terroristes (Gat). Cependant, il a rappelé que la mission n'est pas encore terminée et qu'elle vise à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire, en conformité avec les résolutions du Conseil de Sécurité.

« L'occupation de Kidal par nos forces armées et de sécurité représente un jalon important dans cette quête pour rétablir la stabilité et la souveraineté du Mali », a-t-il indiqué. Le président a rendu hommage aux victimes civiles et militaires, soulignant le sacrifice ultime de ceux tombés au champ d'honneur. Il a également salué la résilience du peuple malien face aux défis