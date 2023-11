Algérie: Riyad Mahrez - Les raisons de son départ de Manchester City

Un des éléments clés de l'effectif de Manchester City la saison, Riyad Mahrez n'est pas resté chez les Sky Blues en dépit de l'insistance de Pep Guardiola et a rejoint le club d'Al-Ahli en Arabie Saoudite.

Dans un entretien accordé à L'Equipe, l'ailier algérien est revenu sur ce départ et estime qu'il est dû à plusieurs raisons dont des raisons non sportives.

« Il me restait deux ans de contrat avec Manchester City, j'aurais pu rester. C'est vraiment moi qui ai décidé de partir. J'ai senti que cette opportunité ne se représenterait pas. C'était peut-être le moment de partir parce que j'avais fait cinq ans à City, et que j'avais tout gagné. (...) On m'a proposé quatre ans en Arabie Saoudite, dans un pays musulman où je peux définitivement mettre les miens à l'abri », a-t-il raconté.

Riyad Mahrez dit avoir été également séduit par l'idée de connaitre un nouveau challenge et un nouveau projet.

« Il y avait aussi un nouveau challenge à la clé, et un nouveau projet, a-t-il ajouté. Donc, j'ai décidé de partir, ça s'est joué à pas grand-chose. 'Txiki' Begiristain (directeur technique de Manchester City) voulait vraiment que je reste, et même Pep Guardiola. Ils me l'ont clairement signifié. J'ai pesé le pour et le contre. Et finalement, j'ai décidé de partir. Je ne regrette pas, je suis content d'être ici », a ajouté Le Fennec.