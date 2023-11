Congo-Brazzaville: Défense - Une quête envisagée des mécanismes de rationalisation des dépenses

Le directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense nationale, le commissaire général de 2e classe, Alain Eugène Aignan Mpara, a ouvert, le 14 novembre à Brazzaville, le séminaire sur le budget programme ayant pour trait principal ou marque distinctive « la performance », perçue comme le système budgétaire par excellence des administrations modernes.

Placé sur la supervision de la direction générale de l'administration et des finances du ministère de la Défense avec l'appui technique des agents de la direction générale du plan et du budget, le séminaire qui va durer quatre jours, soit du 14 au 17 novembre, a pour but de renforcer, au mieux consolider la capacité des agents du ministère de la Défense nationale, notamment les directeurs de l'administration et des finances des directions générales et centrales ainsi que des commandements organiques des Forces armées congolaises.

Pour ce deuxième module du séminaire, organisé afin d'épuiser les thématiques qui n'ont pas été abordées lors du précédent, les participants vont plancher principalement sur les thèmes suivants : la démarche d'élaboration du cadre de dépense à moyen terme ; la présentation du canevas du cadre de dépense à moyen terme ; l'élaboration de la matrice du cadre logique ; la budgétisation des dépenses de fonctionnement ; la budgétisation des dépenses d'investissement ; et la budgétisation en mode autorisation d'engagement et crédits de paiement.

« Nous sommes plus ou moins déjà presque dedans depuis quelques années. L'effectivité de la bascule pour le ministère de la Défense comme quelques autres départements ministériels interviendra après 2024, choisie comme année test », a indiqué le directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense nationale, le commissaire général de 2e classe, Alain Eugène Aignan Mpara. Et d'ajouter : « Du fait de votre positionnement dans la chaîne budgétaire, vous êtes naturellement en première ligne sur toutes les questions ayant trait au budget. Vous devrez donc, au cours de ce module, travailler avec beaucoup de sérieux, être disponibles et assidus, car sa réussite dépendra tant de la qualité de vos travaux, de l'intérêt que vous porterez que de ce que vous en aurez tiré au final ».

A titre de rappel, la réforme du budget en mode programme au Congo découle d'une transparence au niveau national d'un corpus supranational. Il s'agit d'une réforme qui dépasse le seul périmètre national puisque née de directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La réforme budgétaire, qu'elle soit imposée dans la sous-région, est sans doute davantage une conséquence du besoin de rationaliser les dépenses publiques...