Congo-Brazzaville: Santé publique - Le document de conduites thérapeutiques recommandées remis au gouvernement

Le document de conduites thérapeutiques recommandées et d'évaluation générale des formations sanitaires, élaboré par le projet « Kobikisa », en français « sauver », a été remis officiellement au gouvernement congolais, le 13 novembre à Brazzaville.

Le document vise à encadrer les démarches diagnostiques, l'exploration complémentaire et thérapeutique au cours des infections contenues dans le panier de soins. Il est élaboré par le projet « Kobikisa », financé par prêt par la Banque mondiale à hauteur de 26 milliards FCFA. Ce projet est mené selon l'approche fondée sur le financement. Le registre comprend dix-huit sections et prend en compte les maladies les plus fréquentes, la situation de vulnérabilité de mère à l'enfant ainsi que les problèmes de terrains des formations sanitaires.

Il a été remis officiellement au ministre d'Etat, de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, par son collègue de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, en présence de la ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité, Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa. La cérémonie a été marquée par des allocutions des membres du gouvernement et de la co-présentation du document par le coordonnateur du projet « Kobikisa », le Dr Darius Mbou Essié et le Pr Hugues Ekouéré Mbaki ainsi que de la présentation du projet Caisse d'assurance maladie universelle (Camu), par son coordonnateur, Félix Mouko.

Pour le Dr Darius Mbou Essié, la rédaction des conduites thérapeutiques recommandées et d'évaluation générale des formations sanitaires répond à l'obligation du ministère de la Santé qui a la responsabilité de la règlementation de l'art de guérir et d'assurer la viabilité de la chaîne de santé. Le Pr Hugues Ekouéré Mbaki a émis le souhait au gouvernement de faire des mises à jour du document, d'améliorer le plateau technique et la qualité de la recherche. Le coordonnateur du projet Camu, Félix Mouko, de son côté, a annoncé le lancement technique de l'enrôlement biométrique des assurés dans les prochains jours.

De son côté, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a rappelé la responsabilité de sa structure dans le cadre du processus de l'opérationnalisation de la Camu à améliorer le cadre règlementaire, les plateaux techniques des formations sanitaires pour les rendre éligibles et surtout garantir l'équilibre et la stabilité de la caisse. Selon lui, les situations des formations sanitaires ont été évaluées à travers le projet Kobikisa. L'élaboration des conduites thérapeutiques recommandées permet d'améliorer la sécurité du patient et le rapport pour l'efficacité. Par ailleurs, il a souligné la question des transferts de fonds d'investissement permettant aux formations sanitaires d'acquérir des équipements de première nécessité en fonction des besoins identifiés, du renforcement des capacités des gestionnaires des hôpitaux et bien d'autres.

Le ministre d'Etat, Firmin Ayessa, a félicité les experts de la santé ainsi que les partenaires techniques et financiers d'avoir doté le pays du document. Il a souligné l'importance de la Camu dans l'offre de soins de qualité à la population et dans l'évaluation des formations sanitaires. D'après lui, ces offres de soins de qualité doivent obéir aux conduites thérapeutiques recommandées, à des procédures et protocoles rigoureux.