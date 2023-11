Burkina Faso: Epidémie de la dengue - Plus de 42 500 cas enregistrés dont 421 décès

Dans le cadre de la riposte contre la Dengue, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique accompagné d'une mission médicale russe a effectué le lundi 13 novembre 2023, une sortie de terrain pour faire le constat du traitement intra domiciliaire et spatial des gites larvaires par des équipes semi motorisées et mobiles dans le quartier zone 1.

A l'issue, le ministre, Robert Lucien Jean Claude Kargougou, a souligné que cette campagne de démoustication vise à intensifier la riposte contre cette épidémie qui enregistre déjà plus de 95 000 malades dont 421 décès.

Depuis quelques semaines le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a entrepris des actions de riposte contre l'épidémie de la Dengue qui sévit dans le pays notamment dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Celles-ci s'opèrent par l'intensification de la pulvérisation intra domiciliaire et la pulvérisation spatiale. « Nous sommes à une étape d'intensification de ces pulvérisations intra domiciliaires et spatiales.

Cette sortie avec la mission médicale russe venue dans le cadre de cette riposte vise à faire voir ce que nous faisons en matière de pulvérisation et à lui présenter nos défis afin qu'elle puisse nous accompagner dans cette riposte. Je puisse vous assurer que nous avons eu une oreille attentive pour nous accompagner en matière de logistique pour démultiplier le nombre d'appareils et pouvoir répondre efficacement à cette maladie » a confié le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean Claude Kargougou.

Selon le chef du département de la Santé, ces derniers jours, le ministère a acquis plus d'appareils de pulvérisation semi motorisée, qu'il a mis à la disposition des équipes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ; et plus d'appareils mobiles pour la pulvérisation spatiale pour augmenter la capacité des équipes. « Au-delà, nous entrevoyons dans les prochains jours après concertation avec les services de sécurité, de lancer des drones pour la pulvérisation au niveau des canaux d'évacuation des deux villes.

Et dans les prochains jours, nous allons intensifier les pulvérisations intra domiciliaires et spatiales pour contrer cette épidémie », a-t-il souligné. Pour lui, l'impact est visible avec ces différentes opérations, mais l'épidémie reste active. « Je peux dire sans me tromper que si nous n'avions pas lancé ces opérations de pulvérisation nous aurions eu certainement plus de cas. Celles-ci consistent à pulvériser les domiciles des malades et de l'entourage immédiat des domiciles des patients ; au plan spatial cela permet d'avoir des résultats.

Mais si nous voulons avoir beaucoup plus d'impacts, nous devons encore intensifier ces actions », a-t-il argumenté. Et de saisir l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des populations. « Au-delà de la pulvérisation, les Burkinabè doivent assainir leur milieu de vie. La Dengue sévit parce que nous avons des environnements qui ne sont pas sains, des gites larvaires et des récipients qui contiennent des eaux sales, des canaux d'évacuation non entretenus qui regorgent de gites larvaires. Nous devons de façon individuelle et collective nous mobiliser pour assainir notre cadre de vie », a-t-il lancé.

Selon le dernier rapport, 42 500 cas de malades ont été enregistrés sur l'étendue du territoire dont 421 décès. Il ressort également qu'il y a plus de 95 000 personnes suspectes. La Dengue, il faut le rappeler est une maladie virale provoquée par des virus du même nom. Il est transmis à l'homme par la piqûre de moustiques infectés. Il s'agit de moustiques zèbres de couleurs (blanche et noire) communément appelés moustiques tigres. C'est un insecte qui pique pendant la journée surtout entre 16 heures et 18 heures.