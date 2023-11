Congo-Brazzaville: Sécurité civile - Le commandement identifie les plants de lutte contre les érosions

Le commandant de la sécurité civile, le général de police Albert Ngoto, et les membres du commandement de secours ont effectué, le 14 novembre à Brazzaville, une descente au site de la foire aux plants qui est un événement horticole reconnu au niveau national.

La foire aux plants est une initiative du ministère de l'Economie forestière lancée en 2017. Elle a pour objectif de pallier la problématique d'accès aux plants de qualité. Cette année, l'édition organisée simultanément dans les villes de Brazzaville, Dolisie, Oyo et Pointe-Noire encourage à planter les arbres et à lutter contre les érosions.

« Le vétiver, l'acacia, l'eucalyptus ont été promus au cours de cette édition car ils fertilisent et stabilisent le sol afin de lutter contre les érosions. 2 9575 plants sont déjà vendus avant la fermeture de l'édition 2023. Il y a 9 852 plants de safoutiers, 8 477 plants d'avocatiers et autres », a indiqué Line Mikangou, directrice par intérim au Programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar).

La manière la plus efficace de lutter contre l'érosion hydrique des sols est de favoriser le phénomène d'infiltration pour limiter le ruissellement. Les pratiques culturales peuvent être mises en œuvre par les agriculteurs et les communautés pour augmenter l'irrégularité du sol et limiter le ruissellement.

Pour le commandant de la sécurité civile, le général de police Albert Ngoto, « ... Les érosions sont des catastrophes, c'est pour cela que nous sommes venus ici à la foire aux plants pour identifier les plants qui freinent les risques et l'émergence des érosions. Nous estimons que pour lutter contre le phénomène des érosions, il faut disposer des moyens et il faut les connaître ».